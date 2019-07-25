【日本綜藝】一睇就知有冇隆胸？　整形專家教你如何簡單分辨

近年大家對「整形」、「隆胸」等字眼愈來愈不抗拒，除了愈來愈能接受別人整形之外，就連自己對整形手術的興趣亦急速上升。其實整形在日本已經非常普遍，近日日本綜藝節目《真的假的！？TV》更邀請了6位整形醫生上節目向觀眾分享有關整形的知識和數據，例如女性接受整形的程度比男性更高，以及20歲至30歲的女性最能夠接受整形，逾7成。

事業線都有分真假

根據節目上的討論，有專家指出女性接受隆胸手術之後會大大提升自信心，原因是外形上更有吸引力，部份女性的夫妻關係亦所改善。但原來除了接受過隆胸手術的人自己之外，外人也能夠透過肉眼去初步分辨出該名女性有否接受過隆胸手術。節目上的隆胸專家指出，要分辨「真假」，最常是透過女性的事業線去觀察，如果是純天然的，事業線會呈I字，相反則會呈Y字，而且事業線頂端會呈平坦擴散的。不過，並非所有Y字事業線都代表是隆過胸，鑑於現時內衣發展的成熟，女性們依然能透過各種功能內衣去塑造身形，透過擠壓而得出的事業線亦會呈現Y字。所以肉眼只能分辨事業線的真假，而非曾隆胸與否。

最新日本整容參照對象排名

依照節目上各位整形醫生的經驗分享，前幾年最熱門的整容參照對象為石原聰美、澤尻英龍華、佐佐木希以及北川景子等。不過近年又改變了，上述四位更無人能夠佔TOP5！

從舊到新、由第5位至第一位排名：