【日本綜藝】飲珍珠奶茶都有標準　嗌少冰點解係必需？

發源自台灣的珍珠奶茶近期成功攻陷日本，成就了一股風靡全國「珍奶風」！傳聞日本人更不惜排足6小時去購買，時間足夠日本人先乘飛機到台灣再回日本。而日本人對珍珠奶茶的狂熱程度，甚至比台灣人有過之而無不及，在最近其中一集日本綜藝節目《松子不知道的世界》（マツコの知らない世界）中，就有兩位女大學生為推廣「珍奶風」而花一年半進行研究，並成功發明了珍珠奶茶的最佳品嚐方程式。

華戀同奈緒日日都飲珍珠奶茶。（電視截圖）

識飲一定嗌「少冰」

在香港，很多女士都喜歡在落單時要求「少冰」或「常溫」，主要原因是不希望飲品過冷，或是因為冰塊溶化後而令飲品變淡。而研究珍珠奶茶的華戀和奈緒亦表示一定要少冰，不過原因是為了避免飲珍珠奶茶時被冰塊阻礙到吸吮珍珠的流暢度，以及防止喝到底時還剩下太多珍珠。

原來「少冰」有咁大影響。（電視截圖）

一啖應該飲幾粒珍珠？

經過1年半的努力，華戀和奈緒走訪了1000間奶茶舖，花了近80萬日圓（近5.6萬港元），平均每日至少飲3杯珍珠奶茶，總共品嚐了超過1600杯，二人終於研究出飲珍珠奶茶最佳的品嚐方程式，以每一啖作為單位，再配幾多粒珍珠才會有最佳的口感。她們將市面上不同店鋪所用的珍珠分以「大小」為大、中、小3個類別，再訂製出奶茶和珍珠的份量。依她們研究指出，10顆小粒的珍珠配一啖奶茶最合適；中粒的為5顆；大粒的只吮3顆就可以。

1600杯的統計成果。（電視截圖）

而在香港著名的「貢茶」亦有被提及，華戀和奈緒認為日本「貢茶」的珍珠的大小屬於介乎中小型，所以最理想係一啖奶茶吮8粒珍珠！（電視截圖）

唔係咁睇都真係唔覺啲珍珠體型可以差咁遠。（電視截圖）

日本人嘅瘋狂程度係可以將珍珠奶茶變成以下呢啲料理：