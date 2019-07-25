【開心速遞】大小姐終於作出愛的決擇　無悔為送水輝放棄一切

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了600多集，難得是收視和口碑都愈來愈好，劇情的發展依然有新意。而劇中最高人氣的一對CP：大小姐 (林淑敏飾) 與送水輝 (許家傑飾) 的一段關係終於迎來了重大的改變。之前一直有講大小姐因為想繼承接龍集團的家族生意，不願公開她與送水輝的戀情，怕她爸爸龍敢威 (羅樂林飾) 知道後會嬲到接受不了，而奪走她在接龍集團的一切。而為了討好爸爸，大小姐還答應了與Jacky (黎振燁飾) 的一段政治婚姻，將會與Jacky結婚。由於大小姐與送水輝的身份地位懸殊，兩人都是抱着有一日過一日的心情來維繫這段戀情。

大小姐終於向爸爸公開佢同送水輝嘅戀情。(電視截圖)

昨晚播出的一集，大小姐終於在事業和愛情之間作出了抉擇。雖然劇迷同網民都好擔心蓮輝戀會因為大小姐不肯放棄繼承權而告終，事實大小姐同送水輝之前亦都分過手，不過昨晚的劇情就講述大小姐不要江山要美男。大小姐不惜在爸爸面前公開她與送水輝的戀情，剖白了自己的感受，並鼓起勇氣當面拒絕了Jacky的婚約，都要選擇跟送水輝一起，完全顛覆了她以往只緊張家族生意繼承權的女強人形象，變成戀愛大過天。即使她被爸爸趕出集團，奪走所有，包括金錢財物，甚至恐嚇她要斷絕父女關係，她都在所不惜，無怨無悔要跟送水輝一起，愛情的魔力果然好大！

大小姐當面拒絕了Jacky。(電視截圖)

點擊下圖逐格重溫呢集嘅精彩劇情：