【娛樂風雲】為買容祖兒個唱飛出盡法寶　劉錫賢竟謊稱有私生女？

ViuTV首套娛樂實況喜劇《娛樂風雲》正在熱播中，故事講述主角杜魯福（何啟華@ERROR飾）闖蕩娛樂圈的故事。他的臨記公司「福系」在面臨倒閉之際，獲得新合夥人注資後，得以擴大規模，從而進軍不同娛樂範疇。 劇中各位演員將會飾演為人熟悉的角色，亦包含不少現實中的娛樂圈熱話。這兩集就會講述「福系」旗下臨記鄧光輝（劉錫賢飾）追星及演唱會門票的故事。該劇逢星期一至五晚8時於ViuTV 99台播出。

二十年「容粉」的熱情 為去演唱會出盡法寶

1. 謊稱有私生女，用盡人脈搶飛

一日，輝叔心事重重地找冠峰（李駿傑@MIRROR飾），希望得到容祖兒Pretty Crazy演唱會門票，令失散多年的私生女高興，冠峰被輝叔的真情打動，並找魯福幫忙。

雖然魯福一口答應會幫輝叔取得門票，但是用盡自己的人脈也一票難求。就在此時，二人得知演唱會門票由此至終只是輝叔作為多年「容粉」的慾望，私生女一事純屬虛構。

魯福答應幫輝叔買門票，但用盡人脈也一票難求。（ViuTV提供）

2. 網上購票

魯福用盡人脈都得不到門票，於是提議用最正常的途徑，網上購票。無奈冠峰按到F5鍵壞了都搶不到門票。

演唱會飛好難買，網絡上可以搶到門票的機會微乎其微。（ViuTV提供）

3. 網上開LIVE表演

「福系」眾人並未因此放棄，誓要讓輝叔一嘗見到容祖兒的心願！Joshua（徐肇平飾）更提出「要見到容祖兒，就必須先讓容祖兒看到自己」，於是決定於網上開LIVE表演吸引容祖兒的注意。

但要讓五音不全的輝叔，用此方法取得成功，近乎是一個不可能的任務。在心灰意冷之際，輝叔遇見街頭歌手黃劍文，剛好黃劍文也是容祖兒的粉絲，聊着聊着，兩人決定合作開LIVE一彈一唱。

有黃劍文這個強力外援，原本成功在望，但劍文卻在當日失聲，演變成輝叔獨唱，導致了一場災難性的表演！

輝叔與黃劍文開Live唱歌，博取容祖兒關注。（ViuTV提供）

到底最後輝叔的LIVE表演可唔可以吸引到祖兒的注意，得到演唱會門票，完成他這個長輩級「容粉」的小小心願？