【娛樂風雲】ERROR搞笑殺入電視圈　193扮「黐線佬」：演番自己！

男子組合ERROR今天（21日）出席ViuTV全新喜劇《娛樂風雲》的記者會。當中最高成員193（郭嘉駿）笑言，在上一季《做演藝嘅！》時候，角色帶點娘味，來到第二季他誓要改變：「今集我會減緊啲基味，因為上一集成日都陰聲細氣講嘢，今集要用返自己聲，話哂都100集，唔可能長期都Keep住陰聲細氣。」

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ERROR同MIRROR一眾成員在《娛樂風雲》踫頭，不知道會擦出咩火花呢？（葉兆康攝）

而ERROR四子雖說是唱跳歌手，但在搞笑方面亦是相當出色，這次拍攝處境喜劇也沒有難度，「我哋條線幾好，成日現場做咗無厘頭嘅嘢，導演對我哋又好Free，咁唔知出嚟效果好唔好笑，不過現場氣氛好好，大家都有笑。」

「肥仔」梁業直言猜不到《娛樂風雲》導演，竟然會安排感情線給他。（葉兆康攝）

193得知這次劇中除了他，幾位隊員也有屬於自己的感情線，表示非常羨慕，身旁的阿Dee笑言他劇中沒感情戲最好，因為他是「黐線佬」，193解釋有幾「黐線」：「我就係演返自己，今次真係演得好自己，我每一場戲都Match唔到上一場戲嘅自己，即係100場戲都有唔同嘅風格。」