【宋仲基宋慧喬離婚】難忍外界惡意猜測侮辱　宋慧喬今起訴網民

韓國演員宋慧喬與宋仲基6月27日宣布離婚，經過約一個月的離婚調解後，本月22日，兩人離婚申請正式生效。雖然宋慧喬所屬公司UAA發表聲明，指「雙宋」因性格不合而離婚，但外界仍多番揣測「雙宋」的真正原因，包括朴寶劍介入婚姻，就生育、演出作品問題起爭執，父母不滿宋慧喬等，而雙方亦飽受當地網民惡意抨擊。今日（25/7），宋慧喬正式控告散播謠言和惡意批評的網民。

宋慧喬上月宣布與宋仲基離婚，並於日前正式生效。（視覺中國）

回顧宋仲基宋慧喬甜蜜時刻

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UAA向當地傳媒表示，上月28日已委任律師，決意以強硬法律手段應對事件，在網絡收集足夠證據後，今日已向京畿道盆塘警察署提交了網民造謠、名譽損毀及侮辱的證據，舉報多名惡意誹謗的網民，而今後亦會繼續搜集證據起訴相關網民。至於宋慧喬近日雖然赴上海和摩洛哥出席品牌活動，但她接受雜誌《Hong Kong Tatler》訪問時，坦言下半年會以休息為主，各位想看喬妹新作的觀眾，可能要再等一等了。

宋慧喬所屬公司今日向警署遞交了網民造謠、名譽損毀及侮辱的證據，舉報多名惡意誹謗的網民。（視覺中國）

宋慧喬離婚後仍有出席公開活動，不過她揚言下半年會以休息為主。（視覺中國）

宋慧喬離婚後出席公開活動相片