【宋仲基宋慧喬離婚】夫妻關係今正式完結　女方下半年暫退演藝圈

上月27日，宋仲基和宋慧喬這對童話婚姻主角宣布離婚，消息震驚亞洲各地。其後網上亦有不少傳聞，包括兩人各自偷食等，可說是話題不斷。 根據韓國傳媒報道，經過約一個月的離婚調解後，今天（22日）二人離婚正式生效，宋慧喬之後也刪除所有與宋仲基有關的照片，這段關係正式告一段落。

韓國傳媒報道指，上月27日宋仲基向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書後，宋宋夫婦的關係終於在今天完結。雖然法院方表示未能透露兩人之間的具體內容，但表示離婚調解沒有經過正式審判，而是由雙方達成調解協議後的決定。外界先前都有猜測，二人離婚後財產的分配，而今天宋慧喬公司UAA發聲明表示：「雙方在沒有精神損失賠償及財產分割的情況下，通過調解程序而結束。」

宋仲基、宋慧喬離婚今天正式生效。（微博/@鳳凰網娛樂）

宋慧喬IG已刪除所有與前夫宋仲基的合照。（IG/@kyo1122截圖）

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離婚消息確認後，宋慧喬的IG上仍可見到她與前夫宋仲基的婚照，以及二人拍攝《太陽的後裔》時的甜蜜合照，有指女方多次希望挽回婚姻。可是今天離婚正式生效的兩小時後，有網友發現宋慧喬已刪除所有合照，可見這段關係正式告一段落。早前女方接受雜誌《Hong Kong Tatler》的訪問時透露，下半年將暫時以休息為主，不做其餘的安排。至於何時重返電視熒幕，她則抱順其自然的心態。

宋慧喬本月初離婚後首次出席活動，被指「殘」了不少。（VCG）