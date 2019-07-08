【宋仲基宋慧喬離婚】雙宋最新行蹤曝光　似笑非笑心事重重？

韓國演員宋仲基和宋慧喬上月27日宣布結束不足兩年的婚姻，轟動亞洲媒體和網民。有傳聞指宋仲基父親得悉「雙宋」離婚消息後大受打擊，連日來足不出戶，最終宋父向身邊朋友發短訊致歉，表示「一切都是我和仲基不足」。另一方面，宋仲基和宋慧喬的一舉一動成為網民焦點，兩人最近分別出席公開活動和演員聚會，心情看來並無大礙。

儘管外界視宋仲基和宋慧喬是金童玉女，兩人最終仍以離婚收場。（視覺中國）

宋慧喬在本月6日出席三亞舉行的品牌活動，當時宋慧喬較平日憔悴，被在場傳媒形容是強顏歡笑，不過，有女影迷用韓文大聲呼叫：「漂亮，非常漂亮，讚！」立刻令宋慧喬展露燦爛笑容，喬妹的愁雲慘霧隨即一掃而空。

宋慧喬近日赴三亞出席品牌活動，被當地傳媒形容是強顏歡笑。（視覺中國）

有粉絲大叫：「漂亮，非常漂亮，讚！」成功博宋慧喬一笑。（網上圖片）

宋慧喬現身三亞相片

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另一邊廂，宋仲基近日與電影《勝利號》演員金泰梨、陳善圭等人欣賞舞台劇，並與舞台劇演員合照。相片中宋仲基擺勝利手勢，雖然面帶微笑，但神色略顯凝重，似乎心事重重，未知是否仍為離婚一事憂心忡忡。

從近日曝光的大合照中，宋仲基雖然高舉勝利手勢，但神情不算輕鬆。（網上圖片）

回顧宋仲基和宋慧喬婚姻點滴