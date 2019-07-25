【包青天再起風雲】包拯真真假假三大迷思　原來民間太過於神化

無綫熱播古裝劇《包青天再起風雲》，令大家更認識「一代清官」包拯（包青天）的輝煌事績。對於包拯人們最為熟悉不過就是他皮膚黝黑﹑額頭中間有月牙﹑持有尚方寶劍﹑狗頭鍘斬惡除奸的印象。上這些事在現實中原來不存在的，只是民間借用他「公正嚴明，鐵面無私」的形象進行虛構而已，由於這一些形象太深以至今時今日在開封市中的包公祠中，仍擺放著狗頭鍘刀供人參觀，可見影視劇的形象到底有幾深入民心。

包拯的鐵面形象非常深入民心。（劇照）

包拯是白臉書生

雖然包拯皮膚黝黑已經非常深入民心，不過歷史上的包拯其實是白白淨淨。根據包拯的畫像，他的皮膚大致是白偏黃而已，而且在中華包氏宗親會上根本沒有提到包拯皮膚黝黑一事。而他之所以被後人描述黑臉包拯，只因為人們將他同在開封府任官的趙擴混為一談而已。

據指在包拯還未上任開封府做官之前，此地的開封府最高官員名叫趙擴，此人為人清廉而且皮膚黝黑，對於平民百姓權貴達人都一視同仁，絕無任何的偏私，以致後來有人就形容他是「鐵面御史」。後來包拯接替他的職位，同樣地他又是為人清清廉鐵面無私，但他的人氣就比起趙擴甚為廣傳，最後民間愈傳愈熱將他們合二為一，誤會了包拯就是趙擴所以有黑臉一說。

包拯其實皮膚唔黑。（劇照）

另外，因為包拯鐵面無私的名氣愈傳愈大，民間就將他美化兼神化。認為他不僅可以將陽間事處理得如此正大光明，相信他亦能處理好陰間事。所以人們就用月亮去美化他，為他臉上弄個月亮，因為月亮代表陰而太陽則代表陽，如此一來他可以日斷陽夜斷陰。根據包拯的真實畫像而看，他臉上亦沒有出現任何月亮形狀的印記，所以只是民間神化故事而已。

「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸…」同時亦有不少人以為包拯就是開封人，事實上他是安徽合肥人，只是在開封府做官而已。

由包拯畫像而看他根本就不是一位黑臉之人。（網上圖片）

「狗頭鍘」根本不存在

在許多劇集中開封府都必定有所謂的「狗頭鍘」﹑「虎頭鍘」﹑「龍頭鍘」，用來鍘殺不同身份的人。好似「狗頭鍘」鍘殺土豪惡霸；「虎頭鍘」鍘殺貪官污吏；「龍頭鍘」鍘殺皇親國戚，極為恐怖。不過據指這一些刑罰根本就不存在，在宋代明文規定只有五種刑罰而已，而且是沿襲唐朝的，包括：笞刑（臀杖最少打十下）﹑杖刑（臀杖最少打六十下）﹑徙刑（刑期不等仍要臀杖）﹑流刑（流放里數不等仍要臀杖）﹑死刑（分絞刑﹑斬首），根本就沒有記錄過鍘刀作出刑罰。

因為「狗頭鍘」﹑「虎頭鍘」﹑「龍頭鍘」是包青天影視劇的重要標誌，引致後來人們記憶猶深，令今時今日在開封市中的包祠中仍出現這一些鍘刀，每每受到旅客去仰望，可以說是一種另類的旅遊景觀。

「狗頭鍘」﹑「虎頭鍘」﹑「龍頭鍘」根本不存在。（sunniton微博圖片）

開封市的包祠內更有鍘刀供人參觀。（微博圖片）

「尚方寶劍」明代流行宋代只用在軍事領域

在許多包拯的影視劇中都會出現一把「尚方寶劍」，就好似台灣製作的《包青天》﹑周星馳主演電影《九品芝麻官》等，這把寶劍就有如「如朕親臨，上斬昏君，下斬讒臣」代表皇帝至高無上的權力。

事實上在中國歷史中，「尚方寶劍」的稱謂最早沿於西漢時期。當時有一位比較敢言的大臣名叫朱雲希望皇帝能賜「尚方斬馬劍」斬殺丞相張禹，皆因為他貪贓枉法欺壓百姓，令他睇唔過眼。可是因為對方是皇帝本人的老師，而皇帝又覺得朱雲是以下犯上，生氣之下更拉他出去斬殺，而他則抱著皇宮中的欄杆不放，又幸好在旁的正直官員為其說好話才免殺身之禍，這就是「朱雲折欄」成為忠臣敢諫的典故，引致後來「尚方寶劍」在明代發揮極為重要的作用。

周星馳飾演的包龍星手持「尚方寶劍」。（網上圖片）

賦予「尚方寶劍」行事權力的盛行就在萬曆20年，當時寧夏叛亂萬歷皇帝先後賜予總督魏學曾﹑葉夢熊尚方劍，最後攻破城池被處斬。令到萬歷皇帝甚是開心以致賜尚方寶劍亦開始頻繁起來。不過最成功運用尚方劍的則是袁崇煥斬殺毛文龍一案。

當時袁崇煥睇唔過毛文龍貪贓枉法草菅人命，於是通宵部署誅殺他。後來抓拿他在眾人面前數出他十二條罪狀，雖然毛文龍仍稱自己無罪，但袁崇煥就非常堅持並拿出「尚方寶劍」斬殺對方為民除害。在這個時期，「尚方寶劍」絕對具有皇權的象徵同權力。雖然「尚方寶劍」在明朝盛行，不過不代表宋代並沒有。不過宋代賜予的「尚方寶劍」則大多是賦予少數高級將領的，大部份用作為解決武將外出征戰的軍政領域，而包拯又不是武官所以他難有「尚方寶劍」。

「尚方寶劍」在宋代只用作在軍事領域。（微博圖片）