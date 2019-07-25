【包青天再起風雲】包拯後人約達十萬人　全靠次子包綬延續香火

無綫熱播古裝劇《包青天再起風雲》，剛播出第一集就已經開始進行查案，節奏明快令許多觀眾更為知道「一代清官」包拯（包青天）到底是如何的「公正嚴明，鐵面無私」。而過去大家只了解到包拯個人為官的輝煌事績，而甚少知道他的私生活，原來唔講唔知目前分布世界各地他的後人，均是靠他的次子包綬後代。據指現在包公後裔總人數估計約達10萬人，當中不乏有頭有面之人，就好似「世界船王」包玉剛﹑台灣歌手包偉銘﹑包小松﹑包小柏三兄弟等人。亦因為後人太多關係，他們包氏中人更設有中華包氏宗親會，凝聚大家力量發揚祖先精神。

包青天是「一代清官」人人皆知。（劇照）

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包拯一生人當中只有兩子包繶同包綬，長子包繶是他的第二任妻子董氏所生的，不幸的是包繶只活到弱冠之年（二十歲左右）就因病而去世，沒有留下一兒半女。而包綬則是他同婢女孫氏所生的，而據指孫氏懷包綬之時，包拯已經將近花甲之年（六十歲），當他得知孫氏懷有自己骨肉時連他自己都不敢相信，更一度將孫氏送回娘家。幸好孫氏在包拯舉行大壽之時，她將生下的兒子帶同去包府，公開告知包綬就是他的親生兒子，而當時膝下無子的他第一眼望到包綬時亦震驚，因為臉容同他十分相似就這樣認下了這位兒子，以致包綬就為他延續香火有今日約達10萬人的包氏後人。

包綬育有四名兒子兩名女兒，包括：包康年、包耆年、包彭年、包景年，而女兒名字不詳但早早就夭折了。他的兒子們繼而延續香火久而久之包氏後人就愈來愈多，目前分布在不同地方更有不同的支系不同的宗譜添。就好似據包氏宗親會記載，他們分別遍佈在安徽﹑浙江﹑福建﹑重慶﹑貴州﹑江蘇等地非常龐大。

包拯有後代全靠次子包綬。（包氏宗親會圖片）

從次子包綬開始人丁興旺的包氏，經過近千年的繁衍下來更屢屢出現不少名人，就好似「世界船王」包玉剛，他是包拯的第29世孫，就在80年代他回家鄉浙江寧波尋根，在《鎮海橫河堰包氏宗譜》中見到自己的名字，清楚記載自己的出生年月日，令他才明白原來自己是包青天的後人。翻看包氏宗親會的確記載了他所在的浙江寧波包氏字輩中有「玉」字輩，同他所講的吻合。

另外，包偉銘﹑包小松﹑包小柏則是包拯的第33世孫，包偉銘曾在受訪時親自承認了這一點，因為其弟包小柏有去尋根。而他亦在節目點評當中更笑道要廷續祖先的風格，做到包公平﹑包公正同包公開十分好笑。而在台灣包公後代則大多分佈在高雄田寮一帶，分為「外省包」同「本省包」，意指前者是國共內戰期間避開戰火輾轉來到台灣的，後者則是清代就移民台灣的。

從浙江寧波包氏字輩中，可見玉字輩。（包氏宗親圖片）

台灣歌手包偉銘﹑包小柏﹑包小松原來是包拯的第33世孫。（視覺中國）

因為包氏分支分布眾多，已經出現了不同地方的宗譜族系，所以並沒有唯一的宗譜。不過可以肯定的是包拯的血脈還尚在人間的，而據指同包公血緣最親的後人則在安徽地區，當地有一個大包村另一個在合肥的包墩，而曾經上海復旦大學為了研究包拯的相關資料，更在安徽省採集其後代血液進行研究，可想而知安徽的包姓人是最接近直系的。

或許有人聯想到在電影《九品芝麻官》中，周星馳飾演的包龍星到底同包拯一族有沒有關係呢？根據包氏宗親會的包氏名人錄中顯示，並沒有此人相信只是電影的虛構人物而已。