鞠婧禕「鼻樑透光」爆整容疑雲　4000年第一美女稱號被摧毀？

前女子團體SNH48成員鞠婧禕，因為外形出眾在日本論壇掀起討論，曾被日本媒體稱為「中國4000年第一美女」，亦因此令她聲名大噪受到許多關注。自2017年脫隊單飛以個人名義進行演藝活動的鞠婧禕，不斷劇接劇拍不停，最近由她主演的《請賜我一雙翅膀》熱播引起不少話題，其中一幕監獄戲，她被網友發現竟然「鼻樑透光」呈現透明感，懷疑她是人工美女。

鞠婧禕近年在戲劇圈發展不錯。（《請賜我一雙翅膀》微博圖片）

鞠婧禕一出道就因為氣質非常出眾而收穫不少粉絲，身上總散發出古典氣質的她，更曾在一項「古裝四美大賽」的投票活動中，穩坐第一，連人氣小花迪麗熱巴亦比不上她，可見她已經是公認的美女了。不過最近她的美令人懷疑是否整容出來，因為在劇集《請賜我一雙翅膀》中一幕監獄戲，她微微將頭向45度角仰起，沒想到在這個時候因為監獄中透射出陽光，在反射之下她鼻樑透光透明感特別重，但她面部其他位置則非常正常，所以大家就懷疑她鼻樑是整型的，網友紛紛留言：「太透了」﹑「整了就整了啊大大方方承認」﹑「原來不是純天然」…...但普遍網民認為她整得好成功。

鞠婧禕「鼻樑透光」被質疑整容。（微博圖片）

有網友為她講說話，認為只是單憑「鼻樑透光」一事就指她是整容實在太缺乏依據。並舉證表示「鼻樑透光」好大原因只是光線照到皮膚或骨骼組織較薄的部位而已，而這種情況就好似在黑暗中用手捂著光線一樣，手指都會透光的。

事實上鞠婧禕被指整容一事已經盛傳多時，不時有網友翻出她的舊照作對比，同今時今日的樣貌的確出入甚大，就連氣質上都是差天共地，到底是天然美女還是人工美女只有她先知道。

從前的鞠婧禕同現在差天共地。（微博圖片）