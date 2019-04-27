內地翻拍《成均館緋聞》　仙氣鞠婧禕女扮男裝着增高鞋穿崩

現在古裝劇實在是太多了，一部比一部精彩。近日，《新白娘子傳奇》內地女星鞠婧禕的新劇《雲上學堂》開機了，（翻拍自韓劇《成均館緋聞》）她在劇中的古裝造型勁省鏡、仙氣十足！

內地女星鞠婧禕這幾年人氣居高不下，長相甜美，而且為人低調隨和。最近熱播的《新白娘子傳奇》中，她挑戰白素貞一角，這個是一個非常大的挑戰。因為趙雅芝版本的白蛇太經典，所以小編也很佩服鞠婧禕的勇氣，看了一下整體表現的還不錯，她的古裝確實是太美了，所以很多Fans表示期待她主演的《雲上學堂》，這部劇日前經已開鏡。

按圖看鞠婧禕《新白娘子傳奇》「白蛇」仙氣Look▼

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鞠婧禕一直都非常努力，最近《雲上學堂》開鏡，也引來了很多Fans的關注。當鞠婧禕和畢雯珺兩人的劇照曝光後，令很多人眼前一亮。畢雯珺飾演的是一個書生，謙謙君子，溫婉如玉，簡直就是古代書生的再現；鞠婧禕則是一個女扮男裝的書生，一身藍白色的長衣，衣袂飄飄，非常搶眼。雖然她在劇中女扮男裝，那份英氣卻比女生還要好看，卻又精緻小巧惹人憐惜，「四千年美女」這個稱號當之無愧。

按圖看內地翻拍版《成均館緋聞》鞠婧禕女扮男裝造型，及其他男角畢雯珺、宋威龍、王瑞昌角色相▼

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不過，這次比鞠婧禕本人更讓Fans熱議的，卻是她腳下的鞋子，這雙「鬆糕鞋」實在是太高了！鞋底看上去十分的厚實，實際究竟有多高真的不知道，但是鞠婧禕穿上後，走起路來還是十分的輕鬆，絲毫沒有壓力。Fans一邊在誇偶像駕馭高跟鞋的能力強的時候，另一邊也替她心疼，穿久了應該也會不舒服。

大概是考慮到其他男演員的身高，為了令鞠婧禕看上去更合襯，才選擇穿上這麼高的鞋子來演。這部古裝校園偶像劇，你們會追嗎？

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