【3月陸劇】文詠珊北上重頭作　硬撼SNH48鞠婧禕《新白娘子傳奇》

這次來跟大家分享3月開播的陸劇筆記，感覺這個月甜甜劇佔的比率比較重一點，很適合春天這個季節呢！

劇集：《都挺好》

首播日期：2019年3月1日

主演：姚晨、倪大紅、郭京飛、楊祐寧、李念、高露、高鑫、張晨光、彭昱暢等

集數：46

開播平台：浙江、江蘇衛視

劇情簡介：該劇改編自阿耐的同名小說，講述了職場金領蘇明玉從小不受家人待見生長在家庭的邊緣，在孤獨扭曲的環境中長大成人的故事。

《都挺好》劇照

劇集：《詭使神差》

首播日期：2019年3月4日

主演：馮建宇、王蘊凡、陶思源等

集數：12

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：該劇主要講述男主人公肖逸、吳信、尹正風三人被錯錄入命運系統中，受邀成為守命人，重回人間，奔波於營救“將死者”的故事。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《冷案》

首播日期：2019年3月4日

主演：李媛、施詩、王雨、陳牧揚（客串:李誠儒、王慶祥） 等

集數：30

開播平台：騰訊

劇情簡介：該劇講述了緝毒刑警羅英瑋在圍剿行動中目睹男友因公犧牲後，為調查“藍魔”販毒集團真相申請調至檔案室，並帶領蔡文心、夏洛陽、馮壹三名女警員成立冷案小組，尋覓真兇的故事。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《最後一個女神》

首播日期：2019年3月7日

主演：曹琦、蒙恩、祖懷、馮俊傑等

集數：12

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：講述了深受男神和絕症雙重打擊的王有牙決定參與冬眠實驗，一覺醒來她發現居然來到了一個只有男人的世界。因為物種的稀缺，無論是紳士淑男、邪魅王子還是軟萌少年都對其禮遇有加，從此被奉為整個世界的女神，在帥哥的爭奪和簇擁下，最終獲得愛情、友情，懂得了責任和付出，成長為真正女神的故事。

《最後一個女神》劇照

劇集：《只為遇見你》

首播日期：2019年3月10日

主演：張銘恩、文詠珊、魏千翔、湯夢佳、馬雅舒、季肖冰、戴嬌倩等

集數：54

開播平台：湖南衛視金鷹獨播劇場

劇情簡介：本劇改編自未再的小說《潔身自愛》，講述了珠寶設計師高潔遭遇陷害幾乎失去所有，但與芮華金飾的傳承人於直在海外的一場意外中擦出火花的故事。

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+ 9 + 8 + 7

劇集：《重耳傳奇》

首播日期：2019年3月12日

主演：王龍華、張一山、張含韻、麥迪娜、蒲巴甲、沈夢辰等

集數：78

開播平台：浙江衛視周播

劇情簡介：該劇講述了在春秋時期時局動蕩的背景下，一代霸主晉文公以信治國，以禮安邦，以義待士的複國傳奇，以及與驪姬、齊姜、秦怀嬴、季隗之間蕩氣迴腸的愛情故事。

《重耳傳奇》劇照

劇集：《天網行動》

首播日期：2019年3月12日

主演：霍政諺、譚峰、朱研、朱一龍、董妮娜等

集數：35

開播平台：優酷

劇情簡介：該劇講述了平原市交警支隊事故科科長趙一陽帶領警員，偵查一起起交通事故的真相，將肇事元兇捉拿歸案的系列故事。

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+ 5 + 4 + 3

劇集：《愛上北斗星男友》

首播日期：2019年3月13日

主演：徐璐、張銘恩、任言愷、吳昕、鄧莎等

集數：12

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：該劇講述了來自北斗星的天星師赤語，為找尋昔日戀人姞婉來到地球，遇到姞婉能量重組後的“水逆”女製作人文素汐，並誤打誤撞捲入娛樂圈的故事。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《嘀！男友卡》

首播日期：2019年3月13日

主演：易恆、成果、馬梓銘、石雪婧、李俊鋒、劉芷微等

集數：20

開播平台：芒果TV

劇情簡介：母胎單身的女程序猿劉芊芊意外收穫了一枚外表符合所有女生幻想的理想男友，既是她自己用代碼創造的遊戲人物南宮王子，人機一體的bug人設南宮，在劉芊芊的戀愛調教下逐漸解鎖全新技能，層層升級為“SSR”級人設，成長為真正完美男友的樣子。

《嘀！男友卡》劇照

劇集：《拜見宮主大人2》

首播日期：2019年3月14日

主演：關智斌、孫雪寧（客串:易柏辰）等

集數：未知

開播平台：搜狐視頻

劇情簡介：意外穿越到天龍八部遊戲世界裡的秦斬和雨晨一統江湖之後，終於擁有了絕對的武力和權利，然而他們卻開始對這個世界產生乏味感，與此同時，他們發現在與天龍八部平行的時空裡，存在着數以百計的，擁有自我覺醒意識的遊戲世界，於是一場熱血與腦洞齊飛的爆笑之旅，便再一次開啟了。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《大周小冰人》

首播日期：2019年3月15日

主演：曾夢雪、戴景耀、黃甫桀等

集數：24

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：該劇改編自“心千結”的同名小說《大周小冰人》，劇情講述了骨感小辣椒顏如玉從小就和其他女子與眾不同，她堅信兩情相悅才是婚配的根本原則，因為父親的出走和躲避平樂侯李修的追求，顏如玉承襲了父親的官位，並最終收穫美滿愛情的歡樂故事。

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+ 5 + 4 + 3

劇集：《讓我聽懂你的語言》

首播日期：2019年3月20日

主演：邱澤、陸怡璇、劉德凱等

集數：38

開播平台：央視八套

劇情簡介：以西雙版納的民族、青春、情感、勵志為題材，徐浩寧從愛一個傣女開始，愛上了傣族的文化、與他人與大自然的和諧相處的生存哲學，把自己的開發的項目融入到熱帶雨林和動物的保護當中…。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《大宋北斗司》

首播日期：2019年3月19日

主演：徐可、代露娃、張雨劍、黃燦燦、張淨桐等

集數：40

開播平台：騰訊視頻、台灣愛奇藝

劇情簡介：該劇講述了宋真宗年間，四個天賦異禀、身懷絕技的少年英雄匯聚北斗司，為攻破連環燒腦奇案，同進退共命運的故事。

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+ 4 + 3 + 2

劇集：《人魚戀愛法則》

首播日期：2019年3月20日

主演：李俊瑤、王彥彬、范曉東、何其煒等

集數：未知

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：彎月的青春愛情小說《校草的秘密》改編，主要講述了渴望過普通人生活而不得不隱瞞身份的鮫人族後代陽落天，在一次險境中邂逅命中註定的列衡宇，在被列衡宇搭救後，幾番陰差陽錯之下二人竟同居一室，繼而展開的一段令人啼笑皆非卻又溫暖感人的愛情故事。

《人魚戀愛法則》劇照

劇集：《新白娘子傳奇》

首播日期：2019年3月22日(暫定)

主演：鞠婧禕、于朦朧、裴子添、肖燕、馮建宇等

集數：36

開播平台：台灣愛奇藝

劇情簡介：根據1992年版同名電視劇改編，講述了凡人醫者許仙和白蛇白素貞之間千年糾葛情緣的故事。

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+ 7 + 6 + 5

劇集：《青春鬥》

首播日期：2019年3月24日

主演：鄭爽、徐悅、王陽、任重等

集數：38

開播平台：北京、東方衛視

劇情簡介：該劇講述了向真、錢貝貝、晉小妮、丁蘭、於慧五個性格迥異的女孩探索尋覓，最終明白要通過自我鬥爭改變命運的故事。

《青春鬥》劇照

劇集：《推手》

首播日期：2019年3月26日

主演：賈乃亮、王鷗、劉歡、邊瀟瀟、王勁松、李天柱等

集數：47

開播平台：浙江、江蘇衛視

劇情簡介：該劇講述了職場小白柳青陽通過學習推手思想，不斷提升自己，從一個玩世不恭的富二代，變成職場高手的故事。

《推手》劇照

【本文獲「數位未來DFTV」授權轉載。】