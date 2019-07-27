【開心速遞】「細龍太」陳偉琪美國橫掃8獎　即將強勢回歸劇組

「細龍太」陳偉琪（Vicky）早前暫時離開《愛‧回家之開心速遞》劇組，遠赴荷里活參加世界表演藝術錦鏢賽（World Championships Of Peroforming Arts，簡稱WCOPA），橫掃八個獎項，雖然 Vicky 以香港區冠軍身份出戰，但所有選手都同樣來自世界各地各項表演的冠軍人馬，Vicky接受《香港01》訪問，她表示今次參賽亦令她大開眼界，「我今次真係見識到好多各方面嘅精英，我嗰刻覺得自己好渺小，我真係無諗住攞獎，因為好多參賽者在世界各地嘅賽區脫穎而出，個個都係冠軍人馬。」

「細龍太」陳偉琪（Vicky）在「WCOPA」世界表演藝術錦鏢賽中橫掃八個獎項，真係好叻豬！

Vicky 今次遠赴美國參賽，所有事情要一腳踢，包括要穿着晚裝高跟鞋拉住豎琴周圍走，搬上搬落，豎琴的重量達37KG，跟一個少女差不多重，Vicky談起作為豎琴表演者的感受，「呢個樂器嘅吸引之處，係彈琴時好仙女，但要好堅強嘅人先可以彈到，手指要好有力，又要自己搬琴，呢啲係每一個彈豎琴嘅人都要經歷嘅挑戰。」Vicky平日在香港萬千寵愛在一身，但在美國參賽期間，只有自己應付所有粗重功夫，她說：「我覺得好humbling（謙卑），一方面覺得自己好渺小，但同時間覺得自己好似回到年少嗰種好獨立嘅感覺，我都好享受呢個感覺。」

陳偉琪穿着優雅的晚裝和高跟鞋，手推37KG的豎琴，仙氣背氣需要付出別人想像不到的勞力。

Vicky要經過三輪比賽才能進入決賽，她表示當中有好多難忘同得著，「我自己最難忘係到決賽，綵排時大家在後台，無比賽嘅心態，啲女仔幫大家整頭髮化妝，又會一齊Jam歌跳舞，彈吉他嘅彈吉他，吹笛嘅吹笛，唱歌嘅唱歌，我覺得好開心，大家可以透過音樂跨越語言咁溝通，我覺得好感動。」

相信大家都好關心細龍太幾時回歸《開心速遞》，Vicky 向我們透露下星期二就會回到阿Max（鄭世豪飾）身邊，大家密切留意！

細龍太即將強勢回歸，各位觀眾密切留意。