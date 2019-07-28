【動漫節2019】與簡幗儀「同場」較量　佢仲幫過謝安琪設計舞台衫

「香港動漫電玩節2019」已經開鑼第三天，除有遊戲、玩具、漫畫外，各大攤位的Game Girls也成為攝影發燒友（龍友）的焦點。要數最熱鬧、最多人打卡影相的攤位，必須是PlayStation的攤位，因為各有6位分別來自台灣和香港的靚靚Game Girls！一如往年，PlayStation的Game模的服飾也是由有「最靚時裝設計師」簡幗儀（Lilian Kan）設計，不過今年她終於多了一名「競敵」。

Kitty Wong（黃倩汶）今年受邀為Samsung攤位的設計Show Girls服飾。（IG圖片 / kittyw624）

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這名「競敵」叫做Kitty Wong（黃倩汶），她今年受邀為Samsung攤位的設計Show Girls服飾。雖然她們分別為兩間公司設計衣服，但兩位設計師卻十分多。Kitty畢業於賽馬會體藝中學，中學時已經主修藝術科目：人像繪圖及平面設計，畢業時更考獲得全級第二佳績。兩位設計師在理工大學時主修的科目也是時裝設計，簡幗儀以GPA高達3.95高分畢業，而Kitty則是以一級榮譽畢業。畢業的Lilian開始創立屬於自己的品牌，而Kitty則開始與藝人單位和品牌合作，除此之外，她亦與產品設計師創立Portion Studio，結合了産品和時裝設計的工作室。

呢一套都幾靚。（受訪者提供）

談及今年Show Girls的設計，她回答說：「上衣有撞色的領位和胸前的小反領，令領口設計更獨特。腰間的交叉帶子從上衣延伸至腰部，從模特兒的腰部圍繞一圈，能突顯她們的腰部線條外，還增添時尚感。而且是次上衣長度較短，非常性感，帶子讓衣服拉緊身體，配上彈性較強的布料令衣服更合身和舒適。另外，下身是裙褲設計，方便模特兒活動。裙前及短褲以白色為主，後裙是藍色，腰帶位置將前後裙子連接，帶子上有精美的小白鈕作點綴。」

Kitty幫過不少藝人設計舞台衫。（受訪者提供）