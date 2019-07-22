【怪奇物語】分析第3季5大疑團！　一個場景揭「警長」Hopper生死

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第1季在2016年7月播映之後，這群來自美國美國印地安納州的Hawkins鎮的怪咖小朋友們立刻擄獲劇迷們的心，導演The Duffer Brothers也成功靠着80年代的懷舊色彩譜出懸疑科幻感十足的成功系列作，

今年7月4日，美國國慶日這天，《怪奇物語》推向第3季，一推出就吸引廣大劇迷湧入Netflix觀賞，在大家驚呼Mike、Eleven、Lucas、Dustin、Max等人身體變化太快的同時，上線4天後的在線觀看人數便已累積到4070萬驚人的數字，打破了Netflix四天觀看同劇的人數紀錄，當時也已經統計出有1800萬人已經追完全季。

由於第3季的巨大成功打破了串流媒體巨頭的記錄，目前Netflix確定會有第4季的計畫，但實際上線時間未定，關於第3季留下的諸多謎團，以下統整出5個重點提供給粉絲，可以期待下一季是否The Duffer Brothers是否會為我們解答。

Netflix於7月4日美國國慶日推出《怪奇物語》第3季。（《怪奇物語》第3季宣傳圖）

＊以下有嚴重劇透，請斟酌閱讀

一、「警長」Hopper真的死了嗎？

第3季的結尾塞滿了洋蔥，Hopper為了關上顛倒世界的大門拯救Hawkins鎮鎮，在與俄國人一陣惡鬥中勇敢犧牲，留下錯愕的Joyce和難過的Eleven，最終的那封遺書相信也逼哭不少觀眾。

Hopper看似離去的壯烈，然而近日卻有許多網友指出說明Hopper並沒有死亡，從Hopper的遺書中，提到「門要開着十公分」，似乎暗示着顛倒世界的門還是沒有完全被關起來，此外，Eleven在看Hopper的遺書時，背景音樂與第一季找到Will的假屍體用的是同一首歌，加上第3季第7集「The Bite」章節裏，Eleven被咬到至此失去能力也無力找到Hopper，所有跡象似乎都是留着Hopper還活着伏筆。

「Eleven」Millie Bobby Brown絕對是演技大爆發。（《怪奇物語3》劇照）

+ 5 + 4 + 3

最後，在片尾俄羅斯的地下牢房中，第一季曾出現的「Demogorgon」正等待活人的獻祭，被獻祭的囚犯似乎有一位是「美國人」，這裏的美國人是不是在指Hopper，倘若真是如此，那麼在下一季讓Hopper離開俄羅斯的牢房中，會是重要的故事主軸。

二、俄羅斯人是怎麼得到「Demogorgon」的？

承着第一個問題，第3季的一切亂源不止是顛倒世界，更是來自於俄羅斯的強行開門與奇怪實驗，在最後一集中，雖然俄國人的野心被制止，但結尾時仍舊看見俄羅斯的地下牢房有着「Demogorgon」，究竟俄羅斯人是怎麼得到牠，甚至還將其囚困起來，或許在Hawkins鎮創建精心打造的地下樞紐時所花費的時間和精力，代表着俄羅斯人已經能夠掌握顛倒世界，也或許世上有更多的大門通往顛倒世界，俄羅斯人可能也已經擁有了自己的大門。

第一季出現的「Demogorgon」。（《怪奇物語》劇照）

考慮到這種情況發生在冷戰期間，一直持續到1991年，如果俄羅斯人在控制顛倒中的怪物方面試圖保持領先於美國人就不足為奇了。類似於在此期間軍備競賽的緊張性質，掌握顛倒世界會是俄羅斯佔上風的完美方式，或許，俄羅斯人正在學習訓練和控制「Demogorgon」並作為武器，可能最終會有一場世界大戰。

三、Eleven的超能力怎麼了？

第3季第7集「The Bite」章節中，Eleven被「Mind Flayer」咬傷，而後在最終章「The Battle of Starcourt」，Eleven用着剩餘的超能力將「Mind Flayer」從小腿內拔除，但至此喪失了能力。

第3季的這個安排，將會是未來的重要變動，縱看《怪奇物語》前3季，基本上許多無解的謎題都是依賴着Eleven的能力破解，這能力也讓編劇握有最後一個大Bug，當故事說不下去或找不到方法推演時，幾乎靠着Eleven就能順利走下去（也可說是便宜行事），失去Eleven的能力是此系列中真正開始改變遊戲規則的開始。

「Mind Flayer」（《怪奇物語3》劇照）

最後結尾時，Mike向Eleven保證能力會回來，但很難確切地指出是什麼導致這個力量消失，也或許已經永久消失了，但明顯的是，喪失能力與侵入身體的「Mind Flayer」有關，也許與顛倒的內部聯繫導致她能力與超自然的現象發生碰撞，這樣的能力從碰撞中減弱。而從故事的角度來看，失去能力後也無法找到Hopper，會是接下來一季的重要觀影焦點。

最後，失去能力的Eleven，終於可以像普通的青少年過着普通的生活，這或許也是編導們給Eleven最後的溫柔（雖然我們都知道怪事還會發生）。

四、Owens博士出現在星城購物中心

第3季的結尾中最大的驚喜，或許是由Paul Reiser飾演的Owens博士出現了，他是Hawkins鎮實驗室的運營總監，第2季時他大部分時間在調查Will，並追查顛倒世界的謎團，《怪奇物語》的系列中，這位博士的立場是好是壞始終沒有說死。

在Owens博士不多的鏡頭中，可以發現他看到星城購物中心的悲劇，並知道了蘇聯在地下密謀開門，攝影機停留在他驚恐的臉上。顯然，這裏的恐懼是觀眾輕易可以解讀的情緒，但隨着攝影機的「Zoom In」，逐漸轉變成一種遺憾和失望。

Owens博士的出現成為第3季最大驚喜。（《怪奇物語3》劇照）

也許最後這個場景代表着Owens博士下定決心結束顛倒世界，但來自「Demodogs」的傷口也可能在他的身體中發揮作用。也許Owens博士現在與顛倒世界息息相關，就像Will、Billy、Eleven那樣。

五、Will一家的離去，未來的敘事場景在哪發生？

最後一個謎團，就是Will一家搬離了Hawkins鎮。在Hopper逝世後（至少劇中人物是這麼認為），Joyce肩負起照顧Eleven的角色，在前3季的種種憾事後，也不難離解Joyce舉家遷離Hawkins鎮的決定，當然，我們看見孩子們的一一告別，在淚水中告別了第3季。

隨着Will一家與Eleven的離去，第4季有着直接的問題，這群孩子們都在不同地點，那麼敘事背景將如何展開？或許最簡單的答案是，他們會在假期裏重新團聚。最後Mike有向Eleven提到感恩節的約會，所以可能是這群孩子們回到一起的原因。或者，和顛倒世界有聯繫的Will和Eleven，會察覺的Hawkins鎮的不對勁，也或許會在新城鎮發生怪事，促使孩子們重聚，而且不要忘記，俄羅斯人正在開發顛倒世界中，會將Will和Eleven看作重要資產，與俄羅斯人的互動，也或許是下一季孩子們重聚的方式之一。

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+ 14 + 13 + 12

揮別第3季後，《怪奇物語》系列留下更多謎團，也可以看出The Duffer Brothers更有野心想表現大格局，不只侷限於孩子們的Hawkins鎮，國家級的議題也慢慢加入（美國與俄羅斯），跳脫舒適圈後，The Duffer Brothers有機會替這系列注入一股新活水，接下來孩子在不同區域的成長心境會是主要課題，他們的舉動都是改變系列故事的走向並將其帶入新的未開發領域，或許第4季能有令人耳目一新的勇敢面貌。

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