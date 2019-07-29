【多圖】吳宗憲綜藝必玩落水遊戲　獲青睞比堅尼女郎都有共通點

台灣綜藝天王吳宗憲，近日跟「國光女神」安苡愛再次傳出緋聞，指安苡愛深夜到訪吳宗憲的內湖豪宅，凌晨4時許也沒有離去，二人關係撲朔迷離，而安苡愛新憲嫂的稱號不逕而走。其實由吳宗憲主持的節目《綜藝玩很大》，就有一班不時登場參加比賽的美女，安苡愛自然是其中之一，而要獲得吳宗憲青睞，這班女星都有一個共通點，就是擁有驕人身材，而且不介意穿上性感比堅尼泳衣，落水濕身玩遊戲，令節目春色無限。

吳宗憲主持的《綜藝玩很大》，每次均有落水環節。（《綜藝玩很大》IG圖片）

說到吳宗憲主持的《綜藝玩很大》，會去到世界各地進行主客隊比賽，遊戲刺激過癮，而吳宗憲及KID的互動互嗆，讓人笑到現腹肌。節目每一集慣例，都有一個落水濕身環節，遊戲雖然每次不同，但必定有美女穿上比堅尼的香艷鏡頭，能夠在綜藝天王吳宗憲的節目亮相，有通告費外，亦能令知名度大增，所以不少美女也不介意穿上比堅尼示人，而且進行遊戲時男女隊員很多時也有身體接觸，作為電視節目尺度可說十分大膽，而除了安苡愛外，還有幾位美少女經常在節目中出現，特別獲得吳宗憲歡心。

邵岱兒高清美圖：

邵岱兒畢業於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學的金融系，百分百是高學歷美女。（邵岱兒IG圖片）

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郭源元高清美圖：

郭源元Cool Cool地的神態，帶有神秘魅力。（郭源元IG圖片）

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凱莉擁有驕人身材，但觀眾最記得是她玩遊戲很易喊。（梁凱莉IG圖片）

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安苡愛是國光女神，近日跟吳宗憲傳出緋聞。（安苡愛IG圖片）

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黃沐妍最為人熟悉事件，是一段疑似是她的不雅片在網上瘋傳。（黃沐妍IG圖片）

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蕾菈被稱為小鄧紫棋，個性豪放大膽。（蕾菈IG圖片）

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陳艾熙作風爽朗，是圈中的時尚教主。（陳艾熙IG圖片）