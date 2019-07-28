短片稱林志玲「從臉到胸都微調」　北京法院判醫美公司僅需賠28萬

2016年9月初，內地醫美公司新氧科技在發布的影片中曾聲稱林志玲割雙眼皮、從臉到胸都微調，還在App中盜用她的名義，介紹「志玲姐姐攜眾星親身使用」的產品等，該影片一出即被網友瘋傳，事後林志玲認為該醫美公司嚴重侵犯肖像及名譽，造成嚴重的不良社會影響和經濟損失，因此於2019年2月向法院提出起訴，向對方索賠合共200萬人民幣（約227萬港幣），並要求在各大報章和網站首頁連續90天發道歉聲明，據台灣傳媒報道，截至林志玲提出起訴前，該短片的總瀏覽量，已經超過1.2億次。惟近日北京法院判決書指出，該醫美公司未有對林志玲本人造成嚴重後果，因此判該醫美公司僅需向林志玲賠償25萬人民幣（約28萬港幣）作為精神損害撫慰金、需要刪除全部含有林志玲的文章或影片、並連續30日向林志玲公開道歉，但沒有講明道歉方式。

新氧科技的影片曾稱林志玲「從臉到胸都微調」。（影片截圖）

明星顏值高 只因整得好 跟着Miss Young 保你美到老 醫美公司短片旁白Miss Young

成龍都有份！ 多位男女藝人均曾「被整容」

其實該醫美公司曾製作過大量以「新氧明星整形教室」為主題、聲稱跟藝人曾整容有關的影片，自2015年起至今，曾製作大約50段影片（惟2016年的影片已悉數下架），當中牽涉「微整形」的藝人多不勝數，林志玲外，還有范冰冰、昆凌、唐嫣、楊冪、葉璇、張馨予、張靚穎、趙麗穎、蘇有朋、曾舜晞、劉愷威、金城武、甚至連成龍都在這個「星級名單」當中，但片段並無任何當事人回應。

而影片中自稱Miss Young的旁白透過大量「整容前」和「整容後」或含糊的「變美前」和「變美後」的對比圖，再劃紅線標明相中人的「微調」部位，非常清晰易明，某些更標明曾做過什麼微調。不過最誇張的定非韓國女團少女時代成員允兒莫屬，稱她的肚臍也有變化，由圓形變成橢圓形。參考影片的用詞如下：「就連肚臍眼，允兒也沒有放過，以前走可愛風的時候是圓形肚臍眼，現在的風格是少女再加上一點Sexy，所以肚臍也配合變成了橢圓形，穿露臍裝簡直美炸了！」

以下為部份影片中，被指曾「微調」的示意截圖：

（包括有允兒、范冰冰、昆凌、唐嫣、楊冪、張靚穎、趙麗穎、葉璇、祝緒丹、陳鈺琪、陳予欣、蘇有朋、曾舜晞、劉愷威、金城武、陳偉霆、成龍。）

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