林志玲現身機場戴帽戴口罩包到實　腰間位置比以前粗一圈孕味甚濃

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台灣名模林志玲（Chiling）自6月初宣布與日本男團EXILE成員AKIRA閃婚後，不少人更關心的是44歲的她何時再宣布懷孕喜訊，因此傳媒亦將焦點放在她的肚子上。其實外界一直盛傳她已懷孕的消息，更有指Chiling是奉子成婚，不過卻被她的哥哥林志鴻堅決否認。而月初網上瘋傳一批Chiling疑似肚凸凸的照片，Chiling方面解釋是去年11月的舊照，並表示有好消息會跟大家分享。雖然一次又一次否認懷孕，不過近日她現身機場時孕味甚濃，再次引起關注。

Chiling一向身材勁fit！（林志玲IG：@chiling.lin）

Chiling周六（20日）又再現身台北桃園機場，有別於過去的貼身服裝打扮，今次她身穿鬆身黑色T恤及杏色闊身長裙，更戴上卡其色漁夫帽和黑色口罩將整張臉遮蓋住，完全看不到她任何表情，好像刻意不想被人認出的樣子，再加上Chiling整個人看上去頗為臃腫，尤其是腰身位置比以前粗了一整圈，令人難以不聯想到她可能已經懷孕。

【多圖】林志玲手抱大公仔現身機場    肚凸凸孕味濃奉子成婚？

腹部位置微微隆起。（視覺中國）

Chiling這身寬鬆打扮與過去穿著略顯不同，立刻引發懷孕聯想。（視覺中國）

據台灣媒體報道，Chiling早在2014年已經將9粒卵子冷凍（凍卵），早前更在聲明中表示「期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭」，為迎接懷孕做了萬全準備。

早前這張肚凸照片在網上瘋傳，原來是去年11月的舊照。（視覺中國）

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