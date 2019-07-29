煲完《怪奇物語》4劇出爐　8月Netflix馮德倫大戰《Mindhunter》

超受歡迎的Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季已經上架近一個月，大批劇迷已經火速煲完，更大呻鬧劇荒。不過大家無須擔心，踏入8月這個暑假檔期，有不少話題之作即將登場，更有馮德倫執導的《五行刺客》（Wu Assassins）及由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製的《Mindhunter》第二季。

由香港演員兼導演馮德倫執導的《五行刺客》（Wu Assassins）香港演員文峰及「印尼Tony Jaa」Iko Uwais 主演，劇集講述文峰所飾演的「六叔」是位擁有「教父」般極高威望的商人，在三藩市唐人街的黑白兩道之間遊走，而夢想成為廚師的Iko Uwais是中國印尼混血兒，自小跟黑社會打交道，在跌入人生谷底之際，卻發現自己擁有超能力。另外，由山田孝之主演的話題日劇《全裸監督》就講述「一代色情大師」村西透導演充滿曲折起伏的一生，《五行刺客》跟《全裸監督》分別在8月8日在Netflix上架。

由導演大衛芬查（David Fincher）監製的Netflix原創懸疑偵探劇《破案神探》（Mindhunter）第一季於2017年推出後好評如潮，相隔兩年第二季終於在8月16日回歸。故事背景設定於70年代晚期，講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）深入探究殺人犯的黑暗內心， 並在超近距離接觸這些喪心病狂的「怪物」，攜手追捕一名連環兒童凶殺案的兇手。而Hit爆印度警匪劇《神聖遊戲》（Sacred Games）的第二季即將於8月上架，經過上季的窮追猛打，孟買的命運仍然懸疑未決，而印度宗教領袖正在密謀驚天大計對付孟買及警察Sartaj Singh。