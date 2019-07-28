【公子會】不再大癲大肺做自己　麥美恩︰我極嘈因為我Insecure！

現年32歲的無綫藝人麥美恩（Mayanne） 給人感覺一向非常爽朗又愛笑，再加上在無綫節目《學是學非》的「大癲大肺」形象令人太印象深刻，不過其實Mayanne真實性格並不是那麼「嘈」，更加因為這種形象上和真實上的落差，而影響結識異性？日前她就在商台節目《公子會》分享了這個形象為她帶來的煩惱。

其實Mayanne本身並不是外向的人。（影片截圖）

Mayanne在節目自爆朋友有時也會介紹一些對象給她，但卻連朋友都對她在電視熒光幕前的「活潑」形象太深刻。主持森美說︰「大家經常見你都係『大癲大肺』，鍾意『大癲大肺』嘅男仔行埋嚟，先發現你唔係『大癲大肺』。」Mayanne就非常認同︰「有介紹男仔畀我識嘅女仔朋友都有同我講『其實呢個男仔都應該鍾意啲活潑嘅女仔』，我話：『弊喇，你一定要同佢講喎，我唔係咁㗎喎！』咁依家我咪要好努力咁講多啲認真嘅嘢囉。」也試過有男生問Mayanne！「你長期好攰㗎？」而且她又指不止是約會，甚至是婚宴或者跟朋友的派對，人家也會期待她是搞氣氛或者很多鬼主意的人，乍聽也有點累。

Mayanne指朋友都可能期望她在聚會中是搞氣氛的人物。（影片截圖）

原來只是形象，那Mayanne本身的性格是怎樣的呢？她形容自己為「宅女」，給人感覺外向，但實在是內向的人，會坐在一旁沉思，但在電視上無法表現出來，唯有放大了自己的極度外向，極度「嘈」，因為自己有種「insecurity」（沒安全感）。

Mayanne連IG的相都好鬼馬，其實都幾可愛啊！（Instagram@mayannem）

主持提起Mayanne上一次上《公子會》已是3年前的事，對比起現在，他們也覺得Mayanne表現不同了，比較自信和不用刻意去用電視上的「外向」形象講話，火火話︰「佢畀我感覺仲舒服咗，3年前佢可能仲未穩陣，佢要揸實個形象，就係好典型嗰種（好嘈），唔係真嘅佢，但可能佢依家信心好咗，依家真嘅佢係溫柔啊。」Mayanne也坦言3年前可能對主持們不熟，有點驚，「所以不如都係做返電視上嘅感覺，俾你哋容易啲有話題，但依家熟絡咗發覺，係囉，唔好搞咁多嘢啦。」

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