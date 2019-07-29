【理想國】ERROR首任活動司儀驚講錯嘢　肥仔︰從未試過咁「硬」

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ERROR四子今日（28日）出席ViuTV劇集《理想國》舉行記者會，四子更是處男下海首次擔任司儀，坦言有些緊張，身為隊長的肥仔（梁業）說︰「我呢個僵硬值嘅度數係去到有史以嚟最高，我從來都未試過咁硬直。」成員阿Dee（何啟華）就直言有時都接不住嘉賓的說話，因為場地的關係，聲音較「散」和有回音，聽不清他們的答話。193（郭嘉駿）就好謙虛，100分滿分，只給自己50分合格，自言正正常常。

ERROR今日第一次做司儀。（劉智源攝）

首次做商場活動司儀，193就指自己不擔心會接不到嘉賓的說話：「因為其實我都癲癲哋，我接咩大家都覺得make sense。」那有沒有感到壓力的地方呢？肥仔說︰「對住吳綺莉小姐，前輩級嘅，如果我哋對住佢，我會好驚『死喇，我會唔會講錯嘢』。」保錡（吳保錡）就表示認同：「我覺得係驚講錯嘢所以就『三思而後行』。」阿Dee續說︰「因為平時ERROR行出嚟做開『主』啊嘛，咁MC就要係『客』㗎啦嘛，所以要搵位畀啲『主』嘅走出嚟，咁變相我哋就唔係好習慣呢種模式，所以有少少錯亂。」

肥仔笑言可能叫他先跳part舞，再做MC，會否放鬆點，事關肥仔最擅長的是跳舞。（劉智源攝）

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