【仇老爺爺】齊遊帛琉與游學修真情對話　盧海鵬完美演繹愛得太遲

由游學修、盧海鵬、陳穎欣主演的ViuTV劇集《仇老爺爺》逢星期一至五晚上9點半在99台播出，今個星期更踏入結局篇！仇樂秋（游學修飾）和仇海凡（盧海鵬飾）兩爺孫打打鬧鬧的也過了一段日子，二人關係也隨著各種事件而逐漸好轉，但仇海凡身患癌症的事亦被仇樂秋得知。仇海凡跟孫兒說有一個心願未了——尋找真愛，仇樂秋看穿對方只是想二人一起去旅行，於是便推掉珍貴的電影演出機會，陪爺爺踏上旅程。

ViuTV劇集《仇老爺爺》進入結局篇。（ViuTV《仇老爺爺》劇照）

仇海凡首搭飛機 孫兒令爺爺定驚

由於這個旅程是仇海凡人生第一次搭飛機去旅行，出發前二人就精心準備，仇樂秋替爺爺的輪椅改裝成電動輪椅，仇海凡亦帶同仇樂秋到熟人的店訂造西裝，二人「未出發，先興奮！」出發當日，仇海凡因第一次搭飛機緊張得滿頭大汗，被仇樂秋問起時卻死撐只是熱，身體很誠實的他起飛時卻捉住了孫兒的手。雖然仇樂秋一度尷尬縮開，但發現好像不太好，慢慢又把手放回手把讓爺爺捉住定驚。

觀眾慢慢意識到兩人關係已非當日互相鬥氣，而仇樂秋明白到仇海凡心裡的寂寞，雖然二人仍存在一些隔膜，但他們已成為真正的兩爺孫。

首次坐飛機的仇海凡（盧海鵬飾）感到非常害怕，乖孫仇樂秋（游學修飾）為對方定驚。（ViuTV《仇老爺爺》劇照）

海邊真情對話 仇海凡：你會記得我㗎可？

兩爺孫到達目的地後玩得不亦樂乎，趣事連連，仇海凡能一嘗到海外旅行的心願，仇樂秋對他亦照顧有加，在玩樂之時亦不忘提醒食藥等。其後，二人到一個海灘上聊天，聊着之際，二人想起仇海凡患癌一事，仇樂秋安慰他未必如醫生所說不樂觀。

此時，仇海凡突然問孫兒一句：「你會記得我㗎可？」令仇樂秋大感愕然，不知如何回應。雖然仇樂秋不想承認，但他好清楚這個才見面不久的爺爺快要離開他了。

「你會記得我㗎可？」仇海凡問仇樂秋。（ViuTV《仇老爺爺》劇照）

愛得太遲 尋回乖孫彌補過錯

正所謂「愛，講是沒有用的，做啦」，仇海凡提到對兒子（鄭中基飾）的遺憾，他覺得兩父子沒有隔夜仇，但卻一直不找對方，直到最後連對不起也沒能說出口，兒子就離開了。仇海凡明白到愛只是放在心中是不夠的，必須付諸行動，對方才感受到，希望彌補對家人的所欠所失，才會尋回自己唯一的親人——仇樂秋陪伴過最後一段日子。

最後，仇海凡叫孫兒自己回酒店休息，他會獨自去偷歡，而仇樂秋就一臉擔心的看着海凡走遠。到底仇樂秋和仇海凡兩爺孫這個第一次亦可能是最後一次的旅程能否完滿，留下一個美好的回憶？