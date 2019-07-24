【仇老爺爺】游學修阿媽終於現真身　老竇一角更是唱得之人？

由游學修自編自導自演的ViuTV電視劇《仇老爺爺》星光熠熠，除了邀請盧海鵬飾演爺爺「仇海凡」，又碌爆友情卡，請來黃秋生、尹光、林建明、林保怡、周家怡、鄧麗欣（Stephy）、ERROR的Dee哥（何啟華）、蘇志威等人友情客串，而本周《仇老爺爺》，「仇樂秋」游學修的父母正式登場，而扮演阿修父母的藝人亦毫不簡單！

游學修邀請不少紅星參演《仇老爺爺》，包括飾演爺爺的盧海鵬。（《仇老爺爺》畫面）

扮演爸爸「仇德華」的藝人，不是與角色名字相似的劉德華，而是憑電影《低俗喜劇》「暴龍哥」一角勇奪金像獎和金馬獎最佳男配角的鄭中基。雖然戲份不多，對「仇樂秋」成為演員之路卻是影響深遠，皆因「仇樂秋」年幼時，熱愛喜劇的「仇德華」帶愛兒到舊戲院欣賞《回魂夜》，又鼓勵他將來要成為偉大的喜劇演員，因此成為支撐「仇樂秋」追尋演員夢的精神支柱。鄭中基在戲中不只有「暴龍哥」的粗獷，同時亦滲透慈父的溫柔，令整場戲既搞笑又感動。

飾演「仇學秋」父親的是鄭中基，相信觀眾都非常驚喜！（《仇老爺爺》畫面）

鄭中基憑《低俗喜劇》「暴龍哥」一角，勇奪香港金像獎和台灣金馬獎最佳男配角，肯定他的喜劇演技。（視覺中國）

至於媽媽「曹巧珍」之前只是聲音演出，一直未見廬山真面目，到本周「曹巧珍」終於現身，原來是由盧巧音扮演媽媽一角。雖然盧巧音僅比游學修年長16歲，游學修亦曾透過Instagram稱：「搵Candy演呢個戲，我於心有愧。」不過盧巧音並不介意，除了大讚游學修選角夠大膽，更笑言：「我生理上生得佢出！」為了演好媽媽角色，盧巧音事前做了不少功課，多多觀察身邊媽媽的行為舉止和衣着，又了解他們的想法，看過盧巧音演出的觀眾，必定覺得她入型入格。

至於母親「曹巧珍」則由盧巧音扮演。（《仇老爺爺》畫面）

其實盧巧音僅年長游學修16歲，所以阿修坦言：「搵Candy演呢個戲，我於心有愧。」（《仇老爺爺》畫面）

【仇老爺爺】盧巧音獲邀演母親 讚游學修夠大膽：生理上生得佢出

至於本星期《仇老爺爺》則講述向來只能演閒角的「仇樂秋」獲邀參演主流電影《雞蟲3》，卻被爺爺「仇海凡」擅自推掉片約，氣得「仇樂秋」咬牙切齒，將爺爺趕出家門；另一方面，神隱多時的媽媽「曹巧珍」終於出現，究竟會否披露丟下愛兒獨自生活多年的原因呢？又為什麼會突然在「仇樂秋」面前出現呢？各位觀眾就要留意ViuTV 99台逢星期一至五晚上九點半播出的《仇老爺爺》了。

本星期《仇老爺爺》中，「仇樂秋」獲邀參演主流電影，卻被爺爺「仇海凡」擅自推掉片約，氣得「仇樂秋」將爺爺趕出家門。（《仇老爺爺》畫面）