台灣網紅陳泱瑾腳趾被批修圖過度　粉絲護航：本來就蠻長的

有「網拍十三姬」其中之一稱號的陳泱瑾（Grace）自從2012年結婚生子以後一直專心留家相夫教子，但亦不時會與網友們分享生活點滴，其Facebook的追蹤人數已經超過100萬。近日她在Facebook上載了她一家人在海邊玩的照片，而其中一張就是她躺在地上的泳衣照。不過最搶眼球的，居然是她那修長的腳趾，有些網友留言說：「腳趾頭這樣正常嗎」、「腳趾頭比我的手指頭還長」、「要從哪個角度才能把腳趾拍的這麼修長啊？」似乎想暗示Grace修圖修得太多。

陳泱瑾好受歡迎！（Instagram@yungingrace）

陳泱瑾真是長趾一族

雖然相片中，陳泱瑾的腳趾與腳掌的比例有點過火，但當考慮到拍攝的角度，或是相機鏡頭曲面的拍攝效果後，要說修圖過多的確是有點誇張，再加上，有粉絲力挺說：「可以看她之前的照片 本來就蠻長的...」再翻閱陳泱瑾一些舊照片再檢一看，發現陳泱瑾的腳趾真的很長！尤其是穿上5趾襪的時候，其腳趾的比例真的能以手指作比較！

陳泱瑾的長腳趾有歷史支持：

+ 3 + 2

尊貴的「希臘腳」

雖然有關腳趾的長度比例並沒有一個「美」的準則，不過陳泱瑾其實是屬於「二趾長過公」的一族，更有「希臘腳」之稱。在廣東地區有一句坊間諺語：「二趾長過公，唔死一世窮」，但其實在古希臘，擁有「希臘腳」是象徵智慧和力量，不論是古希臘的神、武士、偉人，全部都被默認有「希臘腳」，從不少歐洲的雕塑作品就可以看得到，例如米高安哲羅的大衛像，就是受到古希臘審美風格的影響，而「他」亦是二趾比大拇趾長。不過其實有數據指出，全球大概有15%-20%的人都擁有「希臘腳」，所以，這只不過是一種腳趾類型的統稱，而最悲哀的事實是，「希臘腳」雖然被視為美的象徵，但有研究指「希臘腳」的第二趾較易會磨彎，繼而導致腳部疾病，甚至背痛、腰痛、骨盆不正等。

大衛像的腳趾。（網上圖片）