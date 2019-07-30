【安眠書店】第二季已開鏡　男主角Penn大爆死去重要角色將回歸

原本在Lifetime頻道播出的驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）今年年頭在Netflix播出後，短短播出一星期，收視就有4千萬點擊。早前就有消息透露，Netflix會接手為《安眠書店》開拍第二季，而女主角就由陰宅異事》（The Haunting of Hill House）飾演Nell的Victoria Pedretti擔任。而日前男主角Penn Badgley接受外國傳媒訪問時透露，第二季已經開始拍攝，而首季女主角Elizabeth Lail將會回歸！

【安眠書店】偷完底褲再扮偶遇 癡漢由跟蹤狂變女神男朋友

《YOU》由《Gossip Girl》中飾演Lonely boy的Penn Badgley主演。（劇集海報）

在劇中飾演書店經理Joe Goldberg的Penn Badgley接受訪問時表示，第一季中男主角已經將女主角Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）殺死，但劇情並沒有確實交代到這件事，不過在第二季第二集，大家就會看到Beck的遇害經過。雖然Joe所做的事都很變態，更殺人無數，但劇迷似乎都很對這個角色產生憐憫，更愈來愈同情Joe所做的一切都是為了愛。另外，雖然Beck已經死掉，第二季又有新的女主角，但整個第二季Beck都活在Joe的腦海中，Penn Badgley笑言：「在他（Joe）的眼中，她根本就沒有離開過。」除了Beck，Joe的生死未卜的前度Candice都會擔任重要的角色，所以今季將會有三位女主角。