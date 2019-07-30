聶遠吳謹言傳將三度合作　雙方粉絲鬧爆：點解要接呢啲毀前程嘅劇

吳謹言同聶遠因出演清宮劇《延禧攻略》而人氣急升，雖然兩人相差13歲，不過戲中的魏瓔珞與乾隆這對組合備受觀眾喜愛，其後二人在《皓鑭傳》中再度續前緣，延續主僕關係，相愛相虐。 日前，網傳兩人將第三度合作電視劇，原以為大家會期待，但卻遭到雙方粉絲拒絕。

這套新電視劇叫作《幸福一定來敲門》，被定義為都市勵志情感劇，主要講述出生於小城市的「鳳凰男」（指同城市女生結婚的農村男生）黃自立在一線城市打拼，之後他發現，妻子所生的兒子並非親生，未幾妻子離世，男主角繼續照顧這個孩子，與此同時和做警察的女主角方梅相遇，最終在一系列事件中兩人冤家路窄，互生情愫，一家三口過着幸福美滿的日子。

故事梗概與人物性格介紹。（微博@青春影焦圈）

看到這樣的劇情，粉絲們紛紛吐槽「太狗血」，完全沒有意義，而且角色不討喜，播出後一定會引來很多負評，收視也沒有保障，因此呼籲兩人「拒絕幸福一定來敲門」，更質問到：「吳謹言做錯了什麼？你們（公司）要給她接這種毀前程的劇？」等，一致強烈反對。

粉絲呼籲吳謹言公司拒絕出演這套劇。（微博截圖）

吳謹言《延禧》後人氣減退

吳謹言因《延禧攻略》聲名大噪，但在這之後，她的熱度逐漸減退，新劇也沒有太大呼聲，而且還受到「耍大牌」、「演技差」、「Copy Angelababy」等爭議。有粉絲表示，吳謹言的公司對其規劃混亂，走紅後沒有什麼好的資源，導致存在感降低。

而聶遠演技自然毋庸置疑，不過《延禧》之後似乎也沒有太大動靜，如果兩人出演這樣的劇集，人氣可能「不進則退」，所以粉絲紛紛反對。

網絡上雖然已經有《幸福一定來敲門》的相關資料簡介，但演員方面尚未落實。