吳謹言玩變髮玩上癮　「一刀切」瀏海慘遭惡評

去年憑一部清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，除了人氣急升劇接劇成為多套作品女主角之外，更是廣告界﹑時裝界的寵兒。近來密密登上雜誌封面的她，最近又成為某雜誌的封面女郎，雖然網友已經見慣見熟，不過她的「一刀切」瀏海新髮型確是一大亮點，即刻登上微博熱搜引起討論。

自從升級為一線紅星之後，吳謹言接觸多了時尚資源，無論從服裝打扮還是妝容都比起從前精緻，就連表情都特別時尚過人。而她今次則一改以往比較甜美的風格，剪了一頭超齊平瀏海示人，連髮尾部位都是齊到不得了，給人一種特別成熟的感覺。

吳謹言新髮型遭到惡評。（吳謹言微博圖片）

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而今次以全新形象示人，原來是受前一陣子出席活動時齊瀏海裝的影響，而令她有今次這個改變：「好像自己之前的髮型多數時候都是鬈髮，丸子頭，哪吒頭，雙馬尾甚麼的，其實很少去嘗試有瀏海的髮型，上次在活動上嘗試了一下齊瀏海，感覺還不錯。這一次的「一刀切」瀏海又解鎖了新風格！這個瀏海的精髓就是露出眉毛，很像一刀切出來有沒有！而且這個瀏海也可以搭配很多種髮型，搭配丸子頭顯得俏皮可愛，搭配直髮會有酷酷的感覺，搭配鬈髮會顯得文藝清新。」不過新髮型似乎廣受惡評，網友幾乎一致性認為「醜」。

眼見所謂「一刀切」的新髮型，除了使吳謹言年齡好似增加許多之外，更多的是曝露了她自身的缺點。太過搶眼的瀏海會令人不經意注視，與此同時會令人更留意她的雙眼，可是她的眼睛又太過無神空洞，網友更形容是「死魚眼」添。其實這一種髮型不算醜，反而更是時尚標籤的髮型添，只是要搭配合適的人身上才會有與眾不同的效果，好明顯吳謹言是失敗例子，網友紛紛留言：「感覺和沒睡醒一樣」﹑「這個髮型真的一言難盡」﹑「完全沒有高級感」…還是認為她長直髮最好睇。

吳謹言嘗試了好多不同的髮型。（視覺中國﹑微博圖片）

事實上，吳謹言長相不屬於甜美可愛型，而且又是頭大身細的女孩，又不是大眼睛有神的人。因為齊瀏海正正是適合娃娃臉，頭細大眼睛的人，因為這種人剪起來特別有精神而且有魅力，會令人眼前一亮的。

從吳謹言出道以來，她從一開始的包包頭﹑馬尾頭雖然非常簡單，不過就勝在自然給人清爽感覺。到後來走紅嘗試的中分頭，無論是直髮還是鬈髮都好，給予人一種輕熟女感覺，特別有女人味。到最近的齊瀏海頭似足洋娃娃，給人可愛感十足，但似乎已經不是她這個年齡所合適的。來到近日「一刀切」瀏海給人過於成熟感覺，好似超出了她的年齡，既不可愛又太過成熟。不斷變化外表難道想挑戰Angelababy（楊穎）「百變女王」地位？皆因她最近被指出風格過分「模仿」Angelababy，就連影相姿勢都似到十足十，令她被人鬧「東施效顰」、「Copy精」。

吳謹言被指Copy Angelababy。（娛樂新趣報微博圖片）

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