Red Velvet大方分享夏日護膚秘訣　放假兩星期首選來港打卡？

韓國人氣女團Red Velvet今天（30日）在香港，出席新羅免稅店BEAUTY&YOU一周年的慶祝活動。與香港粉絲見面前，5位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri率先現身記者會，與傳媒朋友見面，分享美容及化妝心得。

Red Velvet一行5人來港出席免稅店一周年活動。（陳順禎攝）

Red Velvet以免稅店代言人身份現身記者會，首先向在場傳媒打招呼問好，她們表示很榮幸能夠成為代言人，因為免稅店在海外國際機場都有分店，所以很開心能讓更多人認識Red Velvet。談到美容方面，5位成員皆有心得：Joy認為夏天妝容着重透明感，因此底妝要盡量透薄，以唇妝及胭脂做重點；Irene就指夏天必須要注意防曬，即使不化妝也要塗拭胭脂，讓自己看上去比較有生氣。被問到如何保養皮膚，Joy和Seulgi就提議「一日一面膜」及多喝水，好讓皮膚能夠「飲足水」！

Irene（中）和Seulgi（右）昨天到中環看夜景，表示開心到識跳舞！（陳順禎攝）

每次來港都行程匆忙的Red Velvet表示，昨天和今天都已吃過點心，Joy則補充最想吃香港的蛋撻和奶茶。Wendy也講到：「小時候曾與家人乘搭山頂纜車，真的非常難忘，希望之後有機會與成員一同再乘搭。」被問到如有機會放一星期假，會選擇到哪裡度假，Seulgi就表示：「因為香港的大廈非常美麗，所以想四處去打卡拍照。除了看夜景外，亦想到訪香港的夜市，品嘗一下地道美食。」Red Velvet更賣口乖，講到如果能夠去兩星期旅行都會選擇來香港。

Red Velvet大方分享夏日妝容Tips，講到要保持透明感。（陳順禎攝）

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