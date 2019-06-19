【韓國直撃】Red Velvet今年出三專輯　望《Zimzalabim》成洗腦歌

韓國人氣女團Red Velvet今天（19日），帶着第6張迷你專輯《The ReVe Festival Day 1》及主打歌《Zimzalabim》回歸韓國樂壇。5位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri亦現身在首爾龍山區舉辦的記者會，率先向傳媒朋友公開新歌和分享回歸心情，而《香港01》特約記者亦有現場直撃。

Red Velvet今天身穿色彩鮮艷的打歌服現身，一出場就閃光燈閃過不停，當中以Irene的四馬尾及Wendy用購物袋改造成連身裙的造型最為吸睛。Red Velvet介紹新歌《Zimzalabim》靈感來自歐洲一咒語，亦包含着把內心深處的夢想展開的意思。成員們也講到：「由於我們本來也對這個詞語有點陌生，所以有點擔心，但唱起來又覺得特別開心和順口。」表示邊期待這會成為令人中毒的歌唱，邊用心地準備是次專輯。這次新歌再與《Red Flavor》作曲家合作，她們補充《Zimzalabim》早在候補中，終於在社長的鼓勵下發行。

Red Velvet今天舉行記者會，帶着新歌《Zimzalabim》回歸。（《香港01》特約記者攝）

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是次專輯為《The ReVe Festival》的第一炮，亦即意味着Red Velvet今年內仍會多兩次回歸。Irene講到：「我們正準備多張專輯，所以這次就像一場華麗的遊行一樣，下張專輯又會新的感覺，打算今年的專輯按照不同的風格分開進行。」加強粉絲的期待感。Red Velvet與其他女團不同，每次回歸也會嘗試嶄新的風格，Wendy坦言出道初期壓力非常大，可是隨着成長而漸漸克服。她講到：「這次準備初期也有艱辛的地方，可是現在就覺得是非常新鮮且開心的挑戰，之後也會一直進行更多新嘗試。」

Irene的造型非常吸晴，而左邊Yeri也比以前成熟得多。（《香港01》特約記者攝）