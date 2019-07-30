Red Velvet慶祝免稅店開幕一周年　盼成功爭取舉行香港演唱會

韓國人氣女團Red Velvet今天（30日）現身香港機場，出席新羅免稅店BEAUTY&YOU一周年的慶祝活動，獲近500名粉絲到場支持。5位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri未正式上台，現場已尖叫聲不斷。

Red Velvet來到香港演出，吸引了近500名粉絲到場支持。（陳順禎攝）

Red Velvet在台上教粉絲跳舞，非常可愛！（陳順禎攝）

Red Velvet難得來到香港，當然少不了送上精彩的舞台表演。5位成員今天帶來了《Red flavor》、《Power Up》、《RBB》和《Zimzalabim》4首歌，台下粉絲則大聲叫應援，場面非常熱鬧。非常懂得炒熱現場氣氛的Red Velvet，又即場在台上教粉絲跳《Zimzalabim》的招牌舞蹈。被問到會否有機會在香港演唱會，Joy就話：「我想現在立即就開演唱會！」見到香港粉絲反應積極，Red Velvet表示會向公司提出，爭取盡快來港開演唱會。

Red Velvet帶來《Zimzalabim》等大熱歌曲，炒熱現場氣氛！（陳順禎攝）

被問到Red Velvet下半年的計劃，隊長Irene就講到：「我們正在用心準備專輯的第二章《Day 2》，不會要讓大家等待很久，相信很快便能與大家再見面，你們也要多多期待！」而來港短短兩天的Red Velvet也講到品嘗了不少香港美食。她們表示尤其蛋撻和蝦餃最好味，相信5人也在香港渡過了非常難忘的行程。

5位成員帶來最Live演唱，大曬高水準唱功。（陳順禎攝）

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