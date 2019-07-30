【包青天再起風雲】張秀文被細細粒扯爛衫　宋代女相撲裸身上陣！

由譚俊彥、張振朗、胡定欣等主演的TVB古裝劇《包青天再起風雲》正在熱播，劇中不乏搞笑情節，在日前播出的一集中，妓院舉行女子相撲比賽，飾演賽關索的張秀文（Sammi）和飾演囂三娘的細細粒陳嘉佳，一登場就已經好有氣勢，兩人在相撲過程中更豁晒出去，打打下還扯爛件衫露出白滑膊頭，真係睇到嘩嘩聲！

《包青天再起風雲》日前播出的一集中，張秀文和細細粒在相撲比賽中對戰。（TVB USA Official YouTube截圖）

Sammi大力一扯，細細粒露出膊頭！（TVB USA Official YouTube截圖）

劇情講到妓院內舉行女子相撲比賽，Sammi和細細粒作為當晚的重頭戲出場。雖然兩人體形懸殊，但主動出擊的Sammi即刻佔上風，從後捉實細細粒，更一下扯掉對方的衣服，細細粒即時露出膊頭！不過細細粒都不甘示弱，即刻還擊，兩人不但正面以胸部相撞，細細粒更找準時機下手，大力扯下Sammi的衣服，搞到對方「春光乍泄」，露出白滑香肩，Sammi更嚇到花容失色，捂住胸前急忙逃下台！

Sammi被細細粒扯甩件衫，春光乍泄！（TVB USA Official YouTube截圖）

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Sammi和細細粒為了這場戲這麼豁得出去，不少觀眾看完之後都大讚她們敬業，不止表演到位，更不惜露出香肩，大放笑彈，令劇集意外有不少笑位！其實相撲在宋代非常盛行，更有女相撲手，當時稱為「女颭」。即是在正式相撲比賽前，有女相撲手出來表演套路，據《夢梁錄》和《武林舊事》，宋代女相撲手出名者有賽關索、囂三娘、黑四姐等。這類女子比賽後來引入皇室，惹得名臣司馬光上諫宋仁宗禁止宮中繼續有女子相撲，因為當時的女相撲是祼身進行 （司馬光的上書沒說明裸體至怎麼程度），被指有傷風俗。

細細粒的演出為劇集加入了不少搞笑情節。（TVB USA Official YouTube截圖）