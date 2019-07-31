《鏗鏘集》元朗黑夜報道被激讚後即抽起？　無綫將改播《鏗鏘說》

港台節目《鏗鏘集》星期一（29/7）播出的一集「721元朗黑夜」，為觀眾重組了7月21日在元朗發生的白衣人毆打途人事件的始末，更以元朗鳳攸北街商舖的閉路電視畫面，證明3次有警車出現，但無視上百個白衣人在街上聚集，獲得不少觀眾擊節讚賞。

截至周三（31/7）下午5時，《鏗鏘集》官方facebook專頁上載的該集短片，已獲得超過5.4萬個Reactions，轉發次數有近7.5萬次，播放次數更高達220萬。

不過，在《鏗鏘集》甚獲掌聲的同時，卻傳出節目即將於無綫（TVB）翡翠台中被抽起的消息，而tvb.com的節目表亦顯示翡翠台下星期一（5/8）晚上播放港台另一節目《鏗鏘說》，令不少網民猜想節目調動背後原因。

【元朗黑夜】消息：廉署主動調查 有無警員涉公職人員行為失當

《鏗鏘集》輯錄了有警車經過但沒有警員落車查看白衫人聚集情況的閉路電視畫面。（香港電台《鏗鏘集》畫面）

TVB回覆：請向香港電台查詢

對此，TVB對外事務科接受《香港01》查詢時便說：「請向香港電台查詢。」而《鏗鏘集》監製李賢哲（Paul）便確認星期一原定時段改播《鏗鏘說》的消息，而這個節目安排其實早於年初決定，至於新一集《鏗鏘集》則將於下星期三（7/8）晚上7點半在港台電視31及《鏗鏘集》facebook專頁播出。

而《鏗鏘集》Facebook專頁亦指節目會繼續緊守崗位，在有限的資源和人手下，留下時代的記錄：「香港正經歷一個重要又艱難的年代。我們希望繼續擔當紀錄真相的責任：有種紀錄，叫鏗鏘。」

《鏗鏘集》在Facebook宣布暫別TVB翡翠台，同樣時段由《鏗鏘說》接替。（Facebook/@鏗鏘集 Hong Kong Connection）