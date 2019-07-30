【鏗鏘集】閉路電視片段重組元朗黑夜　警車見到白衫人冇反應

7月21日 晚於元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條等暴打，被白衫人無差別地攻擊，期間有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功通電，但警察卻在39分鐘後才到場處理事件，在警察到場之前，元朗西鐵站以及附近一帶儼如陷入無警狀態，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？「元朗黑夜」至今已經逾一星期，當晚發生的事對很多香港市民來說依然歷歷在目，猶有餘悸，而大家亦在電視和網上看到不少有關當晚事件的片段，有人覺得警方今次執法並無不妥，也有人認為是警黑勾結。

今集港台《鏗鏘集》講元朗黑夜。(電視截圖)

在最新一集播出的港台節目《鏗鏘集》就透過翻查21號晚的閉路電視片段重組當晚警力，嘗試還原返當晚的真實情況。這集以「721元朗黑夜」為主題，以閉路電視拍到的片段去重現出當晚事發的時序，讓觀眾看到第一手的資料，向大家呈現出最客觀的事實，旁述者於報道的過程中並沒有加入主觀的情感，只是將閉路電視拍到的畫面描述出來，觀眾可以自行去分析。而其中就拍到元朗西鐵站外的街道集結了大批白衫人士，有人手持木棍和籐條，曾經三次有警車出現，可是並沒有警察落車查看前面聚集的一班白衫人，警車直接駛走了。節目中有受訪者表示：「最恐怖唔係黑社會，最恐怖係元朗無警察。」完全講出了一般市民的恐懼和無助感。

閉路電視影到有警車經過而無落車查看聚集嘅白衫人。(電視截圖)

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