【仇老爺爺】廢老廢青大和解！　盧海鵬臨終前修補破裂關係

由游學修和盧海鵬主演的ViuTV劇集《仇老爺爺》口碑載道，不少劇迷都大讚兩位主角演出抵死搞笑又感人。加上有黃秋生、林保怡、周家怡、鄭中基、鄧麗欣等，多位有份量的演員客串，成為劇中另一亮點。劇集來到最終章，仇樂秋（游學修飾）與爺爺仇海凡（盧海鵬飾）一直唇槍舌劍大鬥法，直至秋發現爺爺罹患末期肺癌，終於肯放下對「廢老」的偏見，陪爺爺走完最後一段路，完成他的心願。

盧海鵬的演出抵死又感人，獲劇迷大讚。（ViuTV《仇老爺爺》劇照）

結局中，秋跟爺爺旅行回港後，爺爺的身體終於支撐不住，而秋的前度Yanny（陳穎欣飾）與特地飛回港的媽媽曹巧珍（盧巧音飾）都立即前往醫院探望爺爺。在病床上氣若游絲的爺爺盡他最後努力，修補三人關係。難離難捨想抱緊些，兩爺孫拼命抓緊最後相處的時光。最後爺爺將一封信交給秋，說是之前二人約法三章的最後請求。即使兩人平日不擅表達情感，爺爺亦終於不再逞強，感謝秋給他勇氣走完最後的日子。看到秋傷心落淚的爺爺於心不忍，嘗試跟平常一樣開玩笑緩和氣氛，著秋回家，不希望孫仔看到自己病重辛苦的模樣。

爺爺臨終前將信交給秋，說是之前二人約法三章的最後請求。（ViuTV《仇老爺爺》劇照）

一直以來秋都稱爺爺為「廢老」，全因爺爺恃老賣老，經常把「以前打仗嗰陣．．．」掛在嘴唇邊，彷彿經驗豐富便可輕易抹殺年輕人的努力。而爺爺自己卻嫖賭飲吹樣樣齊，渾身陋習卻無視自己的缺點，簡直嚴人寬己，只顧責罵像秋一般的年輕人為何不體諒老人家？雖然秋經常跟爺爺吵架，以為自己在爺爺眼中是一名「廢青」，又窮、長得不帥、戲演不好，更覺得爺爺只懂搞破壞，甚至令他失去演戲機會及跟Yanny分手。秋並不知道其實爺爺堅持他適合當喜劇演員不是恥笑他，爺爺知道接拍《雞蟲3》這類低俗電影會毀了秋的演藝事業才替他把工作推掉。爺爺更自學上網，邀請秋一齊做YouTuber，令一直當「茄喱啡」的秋終於嶄露頭角。爺爺得悉意外拆散了秋跟Yanny，知道闖禍後就用盡方法替秋「箍煲」。

在這個「廢青」大鬥「廢老」的世代，既然爺爺願意踏出第一步，修補與秋的關係，這是出於對孫兒的關愛，讓爺爺重新學習，擺脫「廢老」的惡習。在爺爺最後一段日子，秋終於學懂放下對爺爺的偏見，看到爺爺如何付出努力，身體力行的表現自己可以擺脫「廢老」的標籤，正如只要秋努力，一樣可以擺脫「廢青」行列。