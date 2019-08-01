【黑袍糾察隊】最應景超級英雄作品　「超人」暴力成癮危害市民

Amazon劇集《黑袍糾察隊》（The Boys）在7月26日正式首播，故事講述超級英雄在名利背後的陰暗面，他們的存在一早對他人帶來威脅，但普羅大眾卻一直蒙在鼓裡，一班義士甘願冒生命危險組成「黑袍糾察隊」，逐一制裁這班腐敗墜落的超級英雄。

這套劇集絕對引起香港人的共鳴，因為這十多年來Marvel、DC的超級英雄電影在世界各地大行其道，《復仇者》系列、《蜘蛛俠》系列更成為粉絲生活一部份，加上故事中出現的超級英雄正是影射其他作品角色，所以必定倍感親切。

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女友慘被英雄誤殺 主角走上革命之路

故事一開始便講述主角Hughie（Jack Quaid飾）和女友外出時，女友卻被跑得超快的超級英雄「火車頭」（A-Train）意外撞至粉身碎骨，管理超級英雄的大企業沃特國際（Vought International）便派員向Hughie提供賠償，條件是Hughie要簽保密協定徹底封口，但他仍未釋懷，所以最後拒絕賠償。未幾，偽裝成FBI探員的「黑袍糾察隊」領袖Butcher（Karl Urban飾）找上門，不但向Hughie告知「火車頭」意外殺人後毫無悔意，更向他提供報仇機會，要他假意接受賠償並趁機在超級英雄的會議室安置偷聽器。

當兩人以為任務順利完成時，原來一切已在另一位超級英雄、懂得變透明的「半透人」（Translucent）的眼裏。一直跟蹤Hughie的「半透人」更偷襲對方，幸好Butcher及時出現解救Hughie，兩人更擄走被電暈「半透人」。雖然「半透人」怕電，但不會被電死，其皮膚更堅硬如鑽石，所以主角團隊用盡九牛二虎之力都殺不死他。最後，主角團隊發現他的肛門是死穴，並將炸藥塞進他的唯一弱點引爆，為平凡人與超級英雄的長期戰爭響起頭炮。

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初心英雄身不由己 女主角慘被前輩「MeToo」

當然《黑袍糾察隊》的故事並非只講針對腐敗超英革命歷程，還有描述正義超級英雄委曲求全的經過。女主角「星光」（Starlight、Erin Moriarty飾）是一名新晉超級英雄，經過一輪又一輪試鏡才獲沃特國際選為「七巨頭」（The Seven）成員，當她以為可以一展救急扶危的抱負時，卻慢慢意識到成為一線英雄並非如想像中美好，行動處處受掣肘，形象大於一切，連制服都無法自行選擇。最令人憤慨的是，當「星光」剛剛擠身「七巨頭」時，成員「深海王」（The Deep）竟色心起逼她口交，如果對方不從便「砌生豬肉」指她攻擊同僚，令其沒法再於超級英雄界立足。最後，她為了理想，選擇放下個人尊嚴。

「星光」成為「七巨頭」首日已經遇上職場性騷擾，被迫為「深海王」口交。（Amazon Prime Video《黑袍糾察隊》畫面）

世界觀引人入勝 維穩背後有大陰謀

故事情節貼地吸引都要有一個完善的世界觀支撐，在《黑袍糾察隊》的世界裏面，大部份的超級英雄都是受僱於沃特國際，而這間富可敵國的企業則利用他們的形象去製造周邊產品、興起主題樂園和拍攝電影等，亦安排他們所有任務，而每次他們出任務都會有專業攝製隊在場拍攝，記錄其英勇一刻。不過，超級英雄在公在私都經常造成人命傷亡，為了維護他們的美好形象，沃特國際不惜一切將所有不利他們的事情抹走，普羅大眾亦因為超級英雄帶來的方便，刻意忽視這些事實，但他們永遠不知道，維穩之下卻是一個驚天大陰謀。