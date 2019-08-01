首次監製美劇未播已落實拍第二季　奧蘭度布林：同《魔戒》好似

由奧蘭度布林（Orlando Bloom）監製兼主演的奇幻美劇《Carnival Row》，共8集將於8月30日在Amazon Prime Video上架，劇中還有名模Cara Delevingne擔任女主角。據外國傳媒報道，雖然劇集還未播出，就已經確定會開拍第二季，令劇迷非常期待！

Cara的精靈造型終於曝光！（劇照）

有懸疑奇幻元素 探討和影射美國移民及反移民政策

《Carnival Row》的背景設定在充滿維多利亞色彩的城市，不同種類的魔法生物因為逃離戰亂家園而來到這裏，就此引起了人類的不滿。飾演探員Rycroft Philostrate的奧蘭度布林，在調查一宗精靈舞女謀殺案及一連串變態詭異的兇殺案件期間，而認識到落難精靈Vignette Stonemoss（Cara Delevingne飾），更對精靈產生了憐憫之心和愛意。

劇集除了在奇幻元素中加插了恐怖懸疑情節來吸引劇迷眼球，似乎想透過在兩位主角的角色背景，探討和影射美國的移民及反移民政策。近日奧蘭度布林出席公開活動時透露，劇集跟《魔戒》很相似，而當中所提及到的精靈移民構思，其實跟現實社會所發生的很相似：「這是一個悲劇，同時又這麼真實，這正在我們的世界中發生」。