59歲「展昭」何家勁零走樣　靠自家品牌賺過億身家！

TVB古裝劇《包青天再起風雲》正在熱播，讓不少觀眾勾起當年風靡全亞洲，台劇《包青天》的回憶，當中飾演「御貓」展昭的何家勁，地位至今更是無法取替！現年59歲的何家勁目前已淡出演藝圈，專注於自家品牌事業，生意更越做越大，成為一名成功的大商人！

何家勁除了當上惠州市政協委員，更在2011年成立一間健康食品公司，專注研發、生產和銷售谷類健康食品，旗下有兩個品牌，多年來零走樣兼身形fit爆的他更做生招牌，擔任品牌代言人！除此之外，何家勁更成功申請到旅遊牌，將佔地八萬呎的廠房頓變為惠州著名景點，相當有生意頭腦！

何家勁用自己招牌角色做生意！（網上截圖）

不時都會在微博更新，keep人氣！（微博圖片）

他在惠州的廠房！（網上截圖）

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由於產品銷售理想，令何家勁漸漸踏上富豪之路。有報道指，粗略估計他有過億身家。長居內地的他在今年年初難得回港，與多位圈中好友李克勤等一班明星足球隊隊員踢波，身材與年齡不成正比的何家勁對於養身很有一套，他曾表示每天吃早餐前喝一杯全穀物飲品，因為有助增加飽腹感，而且纖維有助排毒。此外，他飲食以全穀物及生果為主，但不會特別戒口，只是晚餐會選擇較清淡食物。

keep得好好！（李克勤微博）

點睇都唔似就嚟60歲！（Bob提供）

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