劉依靜Ruby突然公開存摺　一夜成千萬富婆被質疑有大靠山！

曾介入「世紀賤男」周永恆和趙頌茹婚姻的第三者Ruby（劉依靜），與周永恆一年情玩完後，痛定思痛，與朋友開公關公司和模特兒公司老闆娘，晉身女強人積極洗脫小三污名！日前，她就趁打風執屋，並在IG Story重溫自己當年做模特兒的戰績，更將自己私人的存摺大公開，有眼利的網民就發現當中有一筆8位數字的存款，懷疑有「被包養」之嫌！

究竟什麼原因讓Ruby一夜間置身千萬富婆？Ruby在影片中就講到自己在2012年時已有16萬身家，更高調公開當年任模特兒的收入，由港幣600至20000元不等。但最離奇的是，在2012年8月12日和2013年2月4日均有一單8位數的銀碼存入她戶口，因此有網民就懷疑Ruby曾被包養。

Ruby近年主力打理公司業務！（IG圖片/@rubyrubyrubylau）

2012年時已有十幾萬身家！（IG截圖）

大家見唔見到係邊筆數？（IG截圖）

存摺收入逐格睇！

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對此，Ruby接受《香港01》訪問時就笑稱是一場誤會，她解釋到：「其實嗰筆數係我電話號碼，因為喺入票機存票嘅時候唔小心將金額入咗做電話號碼，一場烏龍，可能銀行之後check返就彈票！（會唔會以呢個數為目標？）９千萬？有９百萬已經好滿足！」

Ruby話唔好講9千萬，有9百萬已經好滿足！（IG圖片/@rubyrubyrubylau）

去年，有報道指陳庭欣與彩豐行老闆楊振源（Benny）發展前，Benny早有正印女友Ruby，令陳庭欣有當小三之嫌。但當時陳庭欣就罕有地作出公開回應，強調自己唔係小三，拒絕再食「死貓」！被問到感情生活，她就稱：「而家主力工作，唔會再好似以前開心就一齊，會以結婚為目標？（而家單身？）係呀，快啲幫我招親！」

點撃下圖仲有不少珍藏！

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招親呀！（IG圖片/@rubyrubyrubylau）