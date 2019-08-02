【十二傳說】張本立係酒樓老闆　拍劇鍾意做閒角：行行企企嗰啲

TVB劇集《十二傳說》正在熱播，昨晚（1日）播出的一集講述電視台殺人事件，在劇中飾演電視台甘監製的張本立（Billy），雖然戲份不多，但經常在不同劇集客串做配角的他，也令觀眾留下深刻印象。其實Billy現實生活中是一位飲食界商人，除了經營食品原材料供應及分銷生意之外，更是尖沙咀頂好海鮮酒家的老闆，估計身價逾億！

張本立（Billy）在《十二傳說》中飾演電視台監製，是陳偉琪男友。（電視截圖）

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Billy多數在劇中飾演高層或商人的角色，今次就挑戰演電視台監製，他在接受《香港01》訪問時笑言角色「鹹濕」：「今次做一個鹹濕監製，衰衰格格咁，都幾得意嘅。其實我幾鍾意做唔同嘅角色，侍應、的士佬、文員、速遞員都OK。」Billy做演員只有短短幾年時間，但他從來都不介意戲份多少：「我幾鍾意做小人物，最好唔使點化妝，做下街坊呀，行行企企嗰啲，做人形佈景板就最好。（有冇邊個角色最印象深刻？）冇呀，我始終係一個門外漢，而家邊做邊學，希望未來有啦。」

Billy最近參演了新劇《大醬園》。（Facebook@BillyCheung張本立）

家族做飲食業的Billy，是香港漢寶集團其中一位創辦人張錫鵬的細仔。Billy小時候就讀本地名校，中學就到英國留學，之後在大學修讀時裝設計，畢業後任職時裝設計師。但由於1997年一場金融風暴，令他原本的時裝師之路轉變：「嗰陣我爸爸想我接手生意，咁當然我自己都有興趣，覺得可以喺呢行試啲新嘢，始終後生仔有唔同嘅諗法，咪試吓囉，唔經唔覺都做咗廿幾年。」身為酒樓老闆的他，在尖沙咀的舖位正正處於繁華的彌敦道，估計價值過億元，但Billy就謙虛表示：「間舖係我哋自己嘅，不過做生意唔係睇呢啲，當時買嘅時候都唔知會變成點，好多變數。如果我想賺好多錢咁我賣咗間舖就得啦，但做人唔止呢啲，我要對大家負責任。」

其實Billy是尖沙咀頂好海鮮酒家老闆，不少劇集慶功宴都在這裏舉行。（張本立Billy微博圖片）

Billy凡事親力親為，由採購、設計菜式、入廚、甚至教都一腳踢，提到同娛樂圈的淵源，就要從主持飲食節目講起：「為食台開台嗰陣搵我主持《新派煮意》，煮吓嘢食，同嘉賓傾吓偈。後來有監製搵我拍劇咪拍囉，拍拍吓就到而家喇。（鍾意做主持定拍劇？）兩樣嘢唔同，但做主持輕鬆啲，有唔同嘅方法表達，同埋有唔同嘅嘉賓幾過癮。拍劇要背對白，跟足劇本做，相對困難啲。」

Billy最初是擔任《新派煮意》的主持，教大家煮餸。（Facebook@BillyCheung張本立）

仲有薛家燕做嘉賓！（Facebook@BillyCheung張本立）

雖然要兼顧生意同拍劇不容易，但Billy反而樂在其中：「拍劇可以擴闊視野，有新鮮感。雖然生意忙，但我多數係晚黑拍劇，反而畀咗我一個好好嘅理由推咗啲應酬同酒局，飲少啲酒。（咁忙會唔會少咗時間陪屋企人？）係少咗，但我覺得最緊要係Quantity（質素），咁我覺得係有嘅。」

Billy同合作的演員相處得好開心！（Facebook@BillyCheung張本立）

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