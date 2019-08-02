【十二傳說之另類都市傳說】屯門公路意外頻生　流傳靈異快相故事

無綫熱播中的電視劇《十二傳說》以都市傳說為主題，在香港，有不少有民間流傳以久的傳說或靈異故事，帶有神秘色彩。今次要講的是關於屯門公路的事，它在1978年開始通車，這條連接屯門和荃灣的快速公路因路段起伏和彎多而成為交通意外黑點，因而令它流傳著各種的詭異的故事。

由蕭正楠、林夏薇、張頴康和劉佩玥等藝人主演的劇集《十二傳說》以查案為主線，當中有不同的都市傳說穿插其中。（劇照）

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要講最震撼的，必然是在2003年發生最嚴重的一宗交通意外，一輛原定到天水圍天恆邨的265M巴士，在早上繁忙時間駛至屯門公路汀九段橋面時，被貨櫃拖架撞向巴士，巴士全車衝前跌落35米下嘅汀九村山坡翻側，事件造成21死20傷，震驚社會，事件造成的傷亡令該處經常傳出鬧鬼傳聞。不過其實在這之前，屯門公路已常流傳著不少靈異故事。而第一宗公路意外其實早在1978年道路通車後的14天就發生了，而最令人心寒的是以下的兩個故事。

屯門公路是交通黑點，常常發生交通意外，迷信的人指是冤魂「作怪」。（資料圖片）

第一個在網上流傳的故事是發生在1997年的某個深夜，一輛紅色車以時速過百公里駛過屯門公路，當時警方的器材成功拍下了這輛超速快車的相片，不過其後在前方，由警方所設置的路障，卻未有發現到該車輛，事後警方把照片沖灑出來，發現照片中的紅色車，已於個多月前經歷車禍，車主當場死亡，車輛卻離奇地出現在「快相」中……

屯門公路常常有巴士和貨車等大型車輛駛過。（資料圖片）

另外，由於屯門公路的車禍多，也被外界流傳著公路上的因意外身亡的亡魂也多，有傳聞更指有些職業司機會把「接載」屯門公路上的亡魂「回家」為晚上的工作之一。有一個流傳著的故事中，有個的士司機以為在公路上發生意外撞到人，下車檢查後，竟然發覺「傷者」是一個紙紮公仔。

流傳的故事中，的士司機下車檢查後，竟然發覺「傷者」是一個紙紮公仔……（資料圖片）

有人認為是因為當時政府為發展屯門新市鎮而建屯門公路，工程因而破壞了不少人篤信的風水，或影響了當時安葬在附近的先人的墓地，予某些信奉風水的人一種不好「意頭」的感覺。不過，其實屯門公路的路段彎多路斜，也會令這裏成為交通意外黑點，以上的故事孰真孰假，就不得而知了。

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