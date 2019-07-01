【奔跑吧】Lucas黃旭熙首唱廣東歌　夥拍宋雨琦致敬郭富城現失誤

內地人氣節目《奔跑吧兄弟7》第10集，近日播出了NCT Lucas黃旭熙、(G)I-DLE雨琦及鄭愷同組表演郭富城經典歌曲《Para Para Sakura》的片段，成為亞洲等地的熱話。表演相當精彩，令觀眾嘆為觀止外，更是香港人Lucas首次在節目上公開唱廣東歌而引起關注。

其中一環節中，主持人分成三組比賽，需在指定時間內練習並完成表演。同樣是韓國偶像的Lucas和雨琦被分成一組，並準備郭富城的歌曲《Para Para Sakura》。由於需在短時間內準備好完整的歌舞表演，所以兩人都練習途中都多次崩潰大叫「Oh My God」。不過複雜的舞步又點會難倒兩位現役偶像，很快便越跳越上手，同隊的鄭愷也非常佩服！由準備到正式站上舞台，Lucas和雨琦只有兩個鐘頭時間，儘管出現小失誤，粉絲及觀眾已十分收貨。

Lucas和雨琦要在兩小時內完成排練，跳到二人崩潰大叫。（微博/@奔跑吧）

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Lucas和雨琦在正式表演中，失誤撞到對方。（奔跑吧兄弟7截圖）

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由於這是Lucas自去年在韓國出道後，首次在節目上帶來廣東歌表演，影片迅速在網上瘋傳。可是黃旭熙及雨琦就似乎不太滿意演出，一直對失誤耿耿於懷，Lucas甚至內疚至眼泛淚光，他講到：「那個舞台還是不夠好，我覺得我真的要好好（努力），希望以後可以給觀眾很好的（表演）…」雨琦也講到：「這首歌我們來說有點害怕，有點緊張，又要用廣東話練習，所以還是挺多困難…」表示與大家準備得開心就滿足了。雖然二人最後沒有勝出比賽，可是就創造出一個在觀眾心中難忘的表演。

表演過後，反應雖然非常好，但Lucas一度內疚至眼泛淚框。（奔跑吧兄弟7截圖）