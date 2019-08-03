【星二代美少女】甄子丹15歲女175cm　邊個最有潛質超越佢？

近年不少「星二代」成為媒體關注焦點，近日「宇宙最強」甄子丹的15歲女兒甄濟如（Jasmine）亦加入這個行列。事關她最近登上了台灣版時尚雜誌《Vogue》，高挑的身材意外成為亮點，小小年紀原來已經身高175cm，模特兒的身材令許多人讚嘆，絕對稱得上是美少女。

其實除了她之外，圈中亦盛產不少星二代都遺傳了父母的良好基因，就好似任達華女兒任晴佳（Ella）﹑吳尊女兒吳欣怡（Neinei）﹑陸毅女兒陸雨萱（貝兒）﹑田亮女兒田雨橙（Cindy）﹑小S女兒許曦文（Elly），目前已經比同齡人高。不過她們似乎都不及著名籃球明星姚明的女兒姚沁蕾高，皆因只有9歲的她身高目測已經有160CM，等同於16歲到18歲的女孩子身高，假以時日一定是標準九頭身美女。

甄濟如身高已經達175cm。（jasmineyenofficial@instagram）

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只有14歲的任晴佳近來亦受台灣版雜誌《Vogue》的邀請拍攝時尚大片，見她在個人社交網站上貼拍攝時的花絮照，的確令許多人驚訝連連，皆因14歲的她除了外表亮眼之外，一雙畢直長腿引起熱議。小小年紀原來身高已經達170cm，加上著高踭鞋的關係，目測身高有180CM根本就是標準模特兒身材，網友們都連翻讚賞，望早日在國際T台見到她。Ella有咁高極大可能是遺傳父母良好基因，畢竟媽媽琦琦都是模特兒一名。

任晴佳的長腿是一大焦點。（任晴佳微博圖片）

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而同Ella年紀差不多，最近又登上台灣版雜誌《Vogue》拍攝的許曦文，同樣是長腿美女。今年只有13歲的她已經長得亭亭玉立，身高已經突破163cm，媽媽小S不時在社交網站上貼她的照片，還會擺出非常時尚的Pose添。正因為如此媽媽似乎感到威脅，更留言道：「為了怕許曦文太囂張，我還是硬擺了幾個時尚pose。」認真搞笑。

許曦文除了有一雙大長腿之外，網友更發現她拍起照上來更有一張「模特兒臉」，單眼皮的她顯得特別有特色，無神的眼睛擺出模特兒應有的態度，而且她身材比例好非常有個人特色，完全就是後生可畏，果真是「有其母必有其女」。

許曦文好有時尚味道。（視覺診所CLINIC微博圖片﹑小S微博圖片）

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而吳欣怡（Neinei）﹑陸雨萱（貝兒）同田雨橙（Cindy）雖然年紀比Ella﹑許曦文細些小，不過她們同樣都有一雙大長腿。吳尊早前上貼一張Neinei泳裝照，對比起她幾年前上《爸爸去哪兒》時成熟了不少，站在小泡芙身邊時就好似女巨人般，一雙腿長到不科學充滿少女味。而貝兒的身高雖然沒有明示有多高，不過因為有路人親眼見他們一家人出外時的模樣，眼見貝兒同媽媽差不多高，直逼母親168cm身高。而Cindy因為幾張打網球的照片，令她擠身美少女名單，她的身高亦已經到達爸爸田亮的肩膀，不久將來可能會超越田亮，皆因田亮只有172cm。

Neinei﹑貝兒﹑Cindy都是長腿美女。（微博圖片）

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雖然她們又高又瘦但似乎不及姚明的女兒姚沁蕾，皆因就在去年時他們一家三口在機場被影到，當時只有8歲的姚沁蕾身高令人驚嚇，當時她站在媽媽身邊時身高似乎已經到達媽媽的肩膀位置，而媽媽身高是190CM，所以網友當時目測她是有160CM高，而且比例非常好添。

事實上160CM的身高已經等同於16歲到18歲的女孩年齡標準身高，皆因為在女孩子8歲的年齡時，正常身高是117.9cm到133.9cm，但姚沁蕾足足超出了26.1CM真的好高。重點是她還在發育過程中，而且還有一個一個2.26米高同1.9米高的父母，有如此良好基因想高到180CM應該不是夢。

姚沁蕾身高已經到達媽媽肩膀。（微博圖片）

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