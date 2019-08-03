G.E.M.鄧紫棋年收億計成樂壇小富婆　被爆再購二千萬物業築愛巢

現年28歲的G.E.M.鄧紫棋出道至今就已經有11年，不過年初她就與經紀人張丹（阿Tan）關係決裂，並須前公司「蜂鳥音樂」停止合作，由於雙方對解約內容上一直各執己見，以致事件最終要經由法律途徑處理。3月28日，G.E.M.更在IG宣布棄用使用10年的Youtube頻道，並開新帳戶，同日又再上載聲明並正式入稟高等法院。當時她接受《香港01》查詢時，就說：「我相信公義，所以這一次我會勇敢面對，絕不退縮，法庭見！」

2019年3月G.E.M.鄧紫棋與經理人因合約問題鬧翻，最後更要對簿公堂。（視覺中國）

不過出道至今，雖然只有短短11年，但其音樂作品就已經紅遍包括中國內地、香港、台灣，以致整個亞太區。據媒體透露，她每場的活動身價，已經由14年的3萬元人民幣每場，跳升至135萬港元，就以2015年「福布斯中國名人榜」為例，第11位的G.E.M的年收就已經達到近7千萬港元。如果以每年約半億收入計算，單是15年至18年她的收入就已經不少於2億港元。

2017年5月28日，25歲的G.E.M.在Queen Of Hearts世界巡迴演唱會武漢站完成了人生第100場個人演唱會。（視覺中國）

最近，有傳媒揭露，原來在2018年底，她以二千二百萬購入了一個荃灣柏傲灣的住宅單位，不過該單位持有人卻是她媽媽容佳文所有。文中亦講到，其實現時這個單位是她與造型師男友Mark的愛巢。未知是否她偏愛荃灣區，其實早於2013年，她就已經在同區韻濤居買入了一個二千呎複式單位。如果以2019年成交呎價約$1.15萬計算，舊有的複式單位就已價值二千三百萬。入行11年，G.E.M就已經在寸金尺土的香港擁有兩層豪宅，真堪稱是「樂壇小富婆」。

荃灣柏傲灣高層單位向海，十分寫意。（資料圖片）