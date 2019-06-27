G.E.M.鄧紫棋自拍分享私生活　一次過揭開三大私隱！

G.E.M.鄧紫棋自從與「峰鳥」完約後，很多工作都要親力親為。不過她卻沒有因此而減產，兩個多月前更在YouTube創立全新節目《Vlog》，向粉絲分享自己的日常生活，由想主題、剪接、配樂，無論幕前幕後都要一腳踢！而最新一集《Vlog》之中，G.E.M.超有誠意，除了毫不避忌地以睡醒look出鏡分享早上出門前的準備工夫之外，更將自己的歌曲《來自天堂的魔鬼》重新填詞，將弄早餐、化妝以及工作辛酸等日常唱出來！

素顏的「四眼G.E.M.」（YouTube截圖）

幼稚園學生證曝光

今次的《Vlog》其中一段是G.E.M.為媽媽慶生，在飯聚期間，G.E.M.的爸爸更拿出一張「鄧詩穎」的幼稚園學生照，只見當時只有5歲的她，面圓圓、眼大大、還剪了一個冬菇頭，可愛指數爆燈！比起早幾集《Vlog》G.E.M.大玩Snapchat童顏濾鏡的效果萌值更高。除此之外，G.E.M.還大方分享了自己的「床照」，原本只有男朋友和家人才能看到的G.E.M.賴床相，現在已經變成大家的福利。素顏、童相、床照，一次過自揭三大私隱，G.E.M.今次犧牲真大！

G.E.M.私隱大公開：