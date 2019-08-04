【多圖】黃旼炫潮玩至Hit波點雨衣濾鏡　引邕聖祐金在奐逗趣留言

韓國現在正值梅雨季節（香港五、六月踏入梅雨季，愈高緯度來得愈遲），最近受許多年輕人歡迎的美顏相機APP亦符合季節地推出相應的濾鏡，有一個黃色波點雨衣的濾鏡就深受偶像粉絲們歡迎，錄製影片時還會有雨點落下的特效和雨聲、風吹過時雨衣飄起的特效，十分真實。可能是帶着擔心偶像淋雨會感冒的心情，也可能是被濾鏡的可愛感俘虜，粉絲們紛紛為偶像的照片配上雨衣濾鏡。

從《Produce X 101》誕生的最新人氣男團X1也被粉絲們加上波點雨衣，十分可愛。（網絡圖片）

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NU’EST成員黃旼炫周五（2日）亦緊貼潮流，在個人社交媒體上載在飛機上錄製、帶可愛雨衣濾鏡的影片，配以一臉驚訝的表情，最後更留下一個甜笑，展示帥氣以外的反轉魅力，看來是真的很了解粉絲們喜歡什麼！黃旼炫的貼文更引來之前同為Wanna One成員出身的金在奐逗趣留言：「哥，飛機天花板漏水嗎？」另一成員邕聖祐似是看不慣黃旼炫的這一面，留言說：「為什麼這樣？」可見彼此之間的好感情。

黃旼炫的甜笑加上可愛的濾鏡加持，使粉絲們對着手機屏幕尖叫個不停。（Instagram／@optimushwang）

想使用偶像同款濾鏡很簡單～

相信大家都聽過SNOW這個美顏相機APP，只要進入相機介面，並選擇貼圖，就有各式各樣的濾鏡任君選擇，如果在眾多濾鏡中找不到雨衣濾鏡，可再從小目錄選擇「NEW」，而韓版則選擇「SUMMER」，就能拍與偶像同款的照片了！除了黃色波點雨衣，APP內還有紫色波點雨衣供選擇，連寵物貓咪也可以使用！

最新版本還有紫色波點雨衣供選擇！連寵物想穿雨衣也No Problem！

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