【我們不能是朋友】同孫其君假戲真做？郭雪芙公然嫌棄：他太娘

郭雪芙與劉以豪在台視、八大《我們不能是朋友》中滾床單（意即發生性關係）遭「正牌男友」孫其君電話打斷，為了不再動搖，飛上海找男友，結果竟驚見孫其君與飾演上司的劉品言互動親密，郭雪芙哭腫雙眼忍痛拔婚戒，悔婚孫其君。

郭雪芙和孫其君戲外也傳假戲真做，兩人首次合作，拍攝期間聊起對戲過程，孫其君直說:「她真的很調皮！」還搞笑自爆因為心思細膩，有時候會被郭雪芙欺負：「可能我說話的方式和行為，比較溫柔體貼，有一點點像女生，她就會說：『你怎麼這麼娘？』還叫我『黎大娘』！」

這幕「滾床單」的戲份疑因尺度過大，在內地版竟遭刪除。（《我們不能是朋友》劇照）

即便如此，孫其君仍很感謝郭雪芙在兩人拍戲時的引導：「很多場戲我在演出的時候，會覺得那個情緒還差一點，但在和雪芙對戲的過程中，她的反應會幫助我將那個心境詮釋到位。」

孫其君先前和劉品言因在《軍官‧情人》飾演姊弟後結為好友，私下也延續當時劇中角色，以「姊」稱呼劉品言，孫其君說：「雖然她年紀比我小，但我真的把她當姊姊看，她的個性很大辣辣，很有大姊頭的感覺！」

劉品言在劇中多了一份成熟感，難怪被孫其君稱作「姊」。（《我們不能是朋友》劇照）

這次兩人改以上司和下屬的身分在《我們不能是朋友》共同演出，孫其君透露從得知劉品言要演他的長官，到兩人的對手戲正式開拍這段期間，他一直在做心理建設：「雖然彼此很熟，演起戲來特別輕鬆，但因為劇情的設定改變我們的關係，甚至會有一些親密的動作，所以我需要拿掉親人的那塊，用全新的身分去看待劉品言這個人。」

另外，袁艾菲在戲裏總是適時給予好友郭雪芙勇氣和支持，緊密的姊妹情誼讓她圈粉無數：「有非常非常多網友都傳訊跟我說，因為可菲（袁艾菲飾），開始喜歡袁艾菲這個演員。還有人為了可菲去剪了可菲頭，問我要如何造型？」甚至還曾收到粉絲詢問:「如果要變得跟可菲一樣帥，該從何做起？」

袁艾菲戲中造型。（《我們不能是朋友》劇照）

有粉絲敲碗直說，劇中應該要讓郭雪芙和袁艾菲配對在一起，演活劇中角色的袁艾菲笑說：「謝謝大家支持，我自己那時也覺得我比褚克桓（劉以豪飾）還Man，如果可菲真的出手，應該是近水樓台先得月，會成功喔！」

網友敲碗郭雪芙（右）和袁艾菲才應該是一對。（《我們不能是朋友》劇照）

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