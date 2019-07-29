任家萱與前夫張承中世紀破冰？　Selina：希望能夠真正放下

台灣女星任家萱（Selina）從去年夏天開始發現自己的聲音狀況不對勁，接受了一年的治療仍未有好轉，經過心理醫師的建議，回首整理過去十年，她決定重新與前夫張承中面對面的懇談道歉，也真正將這件事放下。

任家萱（Selina）決定重新與前夫張承中面對面的懇談道歉，也真正將這件事放下（Facebook@任家萱 Selina）

Selina日前接受「騰訊谷雨」專訪時，透露困擾她一年的聲音問題，看過兩間知名的耳鼻喉科，醫師檢查後都說聲帶沒有問題。後來她轉而向心理醫師求助，心理醫師建議她重新檢視整理過去10年，除了受傷問題外，她與前夫阿中的關係也要好好面對。

雖然兩人當初是和平協議離婚，也認為離婚後兩人還是朋友，但其實兩人並沒有太密切的聯繫。後來Selina約阿中單獨見面，對於之前做得不夠好的地方道歉，現在Selina覺得阿中在她心理就是一個很舒服、自在、美好的存在。

為了聲音問題Selina也找了歌唱老師。老師看出她對自己沒有自信的，而且對聲音太過嚴苛，於是要Selina接受一個可能——就是聲音已經無法像從前一樣，但是她可以學習、練習新的發聲方式，尋找出新的聲音，這也將會是一個新的Selina。

從Selina IG中可以看見她保持開朗樂觀的生活態度 ▼

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