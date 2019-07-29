林志玲大讚老公AKIRA「超積極」　自爆恨生龍鳳胎：許願了一輩子

林志玲今年6月閃嫁日本男星「放浪兄弟」AKIRA黑澤良平，升格人妻的她日前返台首度公開現身出席美妝品牌活動。對於外界盛傳的孕事，她笑稱真的沒懷孕：「有的話會跟大家說」，並表示自己很想生龍鳳胎，最好是一男一女，「我許願了一輩子，老天爺應該聽得到。」

林志玲以一襲貼身禮服閃亮登場，臉上洋溢幸福微笑：「每段關係都是要努力才能創造幸福，婚姻應該也是，所以我會努力。」提到老公，她大讚AKIRA有着正面、積極、善良以及陽光的特質。二人原本就是老朋友，半年前才正式相戀，相處的感覺一直很好，再加上覺得「時間到了」才會決定結婚，至於AKIRA是怎麼向她求婚的？林志玲甜笑回：「這個秘密就保留給我自己吧。」

提到懷孕傳聞，林志玲說：「如果有也很棒，我也會這樣希望，但真的暫時還沒有。」未來會考慮在日本及台灣同時置產買房，但因為結婚過於突然，所以目前還沒計畫下一步，但提到AKIRA很喜歡台灣，之後也會經常來。

林志玲婚後會減少工作量，重心放在家庭以及基金會，對於現今的狀態，目前還在適應中，「一切都很美好，我希望自己能成為無可取代的好老婆。」

今年2月有內地網友抹黑林志玲整形，讓林志玲工作室憤而提告，最後判決出爐，對方判賠25萬人民幣，也必須向林志玲連續公開道歉30天。林志玲提及此事時則回應：「每次走到法律途徑時，都是希望為所有的藝人爭取一些尊重，當時才會提告。」

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