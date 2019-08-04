f(x) Krystal久違三年再與Amber、Luna合體：如有失誤請諒解

SM娛樂昨天（3日）在日本東京，舉行一連三日的家族演唱會「SMTOWN LIVE 2019 IN TOKYO」，EXO、Red Velvet、Super Junior和少女時代等組合都有出席。當中已三年沒有參與f(x)活動的Krystal，終於與隊友合體，感動不少粉絲外，也意外登上Twitter熱搜。

Krystal近年集中時裝和演技方面，已經3年沒有參與f(x)的團體活動，即使隊友Amber及Luna曾參加家族演唱會，也沒有見到Krystal的蹤影。而昨天的日本演唱會中，Krystal終於久違地與成員合體，令不少粉絲都感動不已。f(x)一連串唱出《Electric Shock》、《Hot Summer》、《LA chA TA》和《4 Walls》4首經典作，而Krystal站在舞台中央，享受舞台的樣子，實在讓粉絲百感交集。

Krystal昨天重登舞台，感動不少粉絲。（Twitter/ @hongsbin）

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Krystal已足足三年沒有登台，稍微緊張的她也對粉絲打定底說：「如果我有失誤的話，請大家諒解。」而演唱會結束後，Krystal重返組合一事立即在網上瘋傳，有粉絲在Twitter發起支持偶像的活動，讓「Krystal」關鍵字登上熱搜榜。雖然昨天的舞台依然未見在中國的Victoria及已退出的Sulli的身影，但相信粉絲也會等待f(x)全員重聚的一天。

Krystal近年集中時裝及演技活動，少有跟隨f(x)團體活動。（IG/@vousmevoyez）